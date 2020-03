Vall d'Hebron serà l'hospital de referència a Catalunya de les embarassades amb coronavirus

En el cas de les embarassades que no tinguin la malaltia, seguiran l'acompanyament en els centres de referència, tot i que des de l'atenció primària s'han començat a reprogramar les visites per evitar desplaçaments. Només es realitzaran aquelles proves que siguin completament necessàries.



L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és el centre de referència a Catalunya per a les dones embarassades que tinguin coronavirus que hagin d'estar ingressades. Així ho ha establert el Departament de Salut, que treballa per unificar criteris i actuacions clíniques davant de la pandèmia.L'objectiu de la mesura és garantir una resposta ràpida en el supòsit de complicacions o, en el pitjor dels casos, que es necessités un trasllat a la unitat de cures intensives (UCI) i així evitar desplaçaments d'urgència i eventuals contagis. Tot i que encara hi ha poca literatura científica sobre el coronavirus, les dades apunten que els símptomes de Covid-19 en embarassades solen ser lleus i que no hi ha risc de transmissió del virus al fetus.

