Ja hi ha 310 casos de coronavirus a les residències d'avis de Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha informat en una roda de premsa telemàtica aquest dijous que són 150 les persones que han mort per coronavirus a Catalunya que vivien en residències de gent gran. A la tarda, la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha detallat que ja hi ha 310 persones infectades en aquest tipus de centres. A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. Els afectats resideixen en 94 de les residències catalanes.Salut espera rebre els pròxims dies un total de 200.000 tests ràpids i Vergés ha avançat que treballadors i interns en residències seran la segona prioritat, per darrere del personal sanitari. Uns tests que Vergés esera que no formin part de la comanda realitzada per l'estat espanyol que conté proves defectuoses La principal patronal de residències d'avis i coordinadores de familiars ja s'han queixat de la manca d'equips de protecció i demanen celeritat a les administracions. Per ara, des del Govern aposten per "apuntalar" les residències, és a dir, per traslladar-hi recursos materials i humans si fa falta, en comptes de traslladar pacients. El protocol estableix que aquests siguin tractats dins la residència sempre que l'equipament ho permeti per qüestions d'espai.La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat que el Govern encara no dona el curs escolar "per perdut". "Els curs es reprendrà en la mesura que sigui possible. Estem treballant en alternatives, però en aquests mometns no podem puntualitzar quan ha de ser el moment de reobrir les aules, si és que es poden reobrir", ha indicat Budó. Preguntada sobre per un horitzó temporal a l'hora de prendre una decisió, ha indicat que "sortint de Setmana Santa" es tindrà més informació, de manera que encara és "precipitat" posar una data a reprendre el curs escolar.La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha apuntat avui que no acabar el curs és una "opció dolentíssima" , i no ha descartat culminar-lo per via telemàtica. "Cap alumne perdrà el curs pel coronavirus", ha dit a Onda Cero , on ha indicat que els pares estan amb els nens "i han convertit la llar en una aula virtual". "Tots tenim la confiança de poder tornar, si no d'una manera plena, sí d'una manera més esglaonada a les aules", ha afegit la ministra, però no ha descartat que es culmini el curs per via telemàtica.Serà a finals d'abril, ha dit, quan es determinarà si hi ha les condicions per poder seguir per la via virtual o bé es pot preveure "una possibilitat de coordinar l'activitat presencial". En aquest sentit, ha assegurat que es treballa per compensar la bretxa digital existent, i ha destacat que un 80% d'alumnes estan en connexió amb els seus professors i segueixen el curs des de casa. "Tenim la confiança que tothom podrà ser avaluat, volem que sigui amb la major justícia i equitat", ha dit.No només el confinament de l'Igualada i la conca d'Òdena enfronta l'Estat i la Generalitat. Miquel Buch, conseller d'Interior, i Alba Vergés, conseller de Salut, el van reclamar ahir al vespre, però el govern espanyol, autoritat competent durant l'estat d'alarma, l'ha tombat . També suposa un xoc la compra centralitzada de material, que el Govern vol que es derogui. "Necessitem que es faci cas al que ens diuen els epidemiòlegs", ha ressaltat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa diària de l'executiu, durant la qual ha indicat que Catalunya està proveint el 90% del material necessari els hospitals i les residències d'avis del país. "La compra centralitzada no ha funcionat, ha estat un fracàs. Demanem que ens deixin fer per adquirir el material necessaris pels canals ja establerts", ha dit Budó."Hauríem guanyat un temps preciós que no tenim. La compra centralitzada no funciona i necessitem que es recuperin les competències al 100%. Ho diuen la resta de comunitats autònomes", ha apuntat la consellera de la Presidència. La Generalitat ja ha posat en marxa un grup de treball amb la indústria per garantir la producció catalana del material necessari sense necessitat de buscar-lo fora del país. També s'ha fet un encàrrec específic a les presons per tal que fabriquin uniformes per a metges, un total de 32.000 que aniran destinats a metges jubilats que es reincorporin "Ho estem fent tot per tenir els materials i les proves ràpides", ha assenyalat Vergés, que ha insistit -com va fer ahir davant dels grups parlamentaris- que al llarg dels propers dies han d'arribar fins a 200.000 tests de detecció. Avui mateix han arribat 500.000 mascaretes quirúrgiques, 208.000 mascaretes específiques per atendre malalts de coronavirus i 20.000 bates. La consellera ha indicat que és "molt important" reduir al màxim els contactes a la conca d'Òdena per evitar els contagis.Les xifres de morts i contagiats per coronavirus segueixen creixent a Espanya. El darrer balanç oficial suma 655 víctimes mortals més en tan sols 24 hores , una actualització que situa el total en 4.089. Pel que fa als contagis diagnosticats són ja 56.188, més de 8.500 més en un sol dia. Aquest és el balanç l'endemà que el govern espanyol hagi aprovat la pròrroga de l'estat d'alarma enmig de crítiques de l'oposició , que reclamen mesures de confinament més severes per frenar els contagis.Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent les dues autonomies més afectades, però en el cas català el ritme d'increment d'infeccions és superior. Madrid acumula 17.166 contagis i 2.090 morts, mentre a Catalunya hi ha 11.592 afectats i 672 que han mort a causa del virus. Per altra banda, hi ha 7.015 persones arreu de l'Estat que han superat la malaltia.

