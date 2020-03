Sánchez, denunciat davant del Suprem per permetre el 8-M

En el cas de Sánchez, per la seva condició d’aforat, davant de la Sala Segona del Suprem i pel que fa a la resta de delegats, als òrgans judicials de les seves comunitats autònomes. La denúncia ja incloïa Sánchez juntament amb la resta de delegats del govern espanyols, inclosos els de Ceuta i Melilla. La magistrada, però, només va incoar diligències contra el delegat de Madrid perquè és l’únic sobre el que té competències i va instar el demandant a traslladar la denúncia als organismes competents.En el cas de Sánchez, per la seva condició d’aforat, davant de la Sala Segona del Suprem i pel que fa a la resta de delegats, als òrgans judicials de les seves comunitats autònomes.

L’advocat Víctor Valladares ha denunciat davant del Tribunal Suprem al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pels delictes de prevaricació administrativa i lesions per imprudència professional per permetre la manifestació del 8-M.Segons publiquen diversos mitjans, el denunciant ha acudit a l’alt tribunal un dia després que la titular del jutjat 51 de Madrid –on va presentar la primera denúncia- obrís diligències contra el delegat del govern a Madrid per no haver prohibit concentracions multitudinàries entre el 5 i el 14 de març, tot i la recomanació del Centre Europeu per al control i prevenció de malalties del 2 de març pel risc de contagi per coronavirus.

