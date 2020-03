Joventut i Adolescents.cat obren un consultori psicològic en línia per abordar les preocupacions del confinament

La Direcció General de Joventut (DGJ) i Adolescents.cat han obert un consultori psicològic en línia específic sobre les preocupacions i dubtes derivats del confinament. Aquest recurs estarà adreçat a tota la joventut catalana, i en especial als nois i noies adolescents.A partir d'ara, els adolescents i joves ja podran publicar les seves consultes de manera anònima i se'ls respondrà amb rapidesa i professionalitat. Tant les preguntes com les respostes podran ser llegides -però no comentades- per tothom, amb l'objectiu de socialitzar les preocupacions entre tota la població jove."Amb aquest servei pretenem donar eines i acompanyament als i les joves que pateixen angoixa i altres conseqüències psicològiques derivades del confinament", ha explicat Laia Girós, directora general de Joventut. La directora també ha recordat que les professionals que atendran el servei estan especialitzades en l'àmbit juvenil, de manera que es pretén adaptar molt bé l'assessorament a aquest perfil de població."La informació i l'assessorament són elements claus per poder afrontar aquest tipus de situacions, i de manera molt especial en la població jove", ha remarcat per al seva banda el director general de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch.

