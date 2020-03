L'activitat de l'aeroport del Prat es concentrarà a la T-1 a partir d'aquest divendres

José Luís Ábalos, ministre de Transports, ha dit que "la millor arma" per frenar la pandèmia és el confinament i el distanciament social i, a dia d'avui, "s'ha aconseguit restringir la mobilitat". El ministre ha repassat les reduccions d'oferta de transports, adaptada a una demanda cada cop més baixa. El transport per carretera i ferrocarril s'ha reduit més d'un 80% i a les grans ciutats, els viatgers al servei de Rodalies han caigut un 90%. Pel que fa a les reordenacions dels aeroports, Ábalos ha explicat que aquest dijous es tancarà la T2 i totes les operacions es faran a la T1, a les seccions A i D.Ábalos ha reivindicat la gent que ha de continuar treballant aquests dies, que fan les tasques imprescindibles perquè la resta de la societat puguin continuar a casa confinats. El ministre ha dit que des del govern espanyol es treballa per "facilitar" la seva feina, especialment en els casos relacionats amb el transport i les mobilitats, així com els transportistes. "S'han eliminat tràmits administratius i s'han activat tallers per als camions", ha dit.Ahir va entrar en vigor una ordre ministerial que declarava que certs allotjaments turístics hauran de permetre l'allotjament de treballadors de serveis essencials. Ábalos ha anunciat una nova regulació per decretar serveis essencials de restauració que estaran tancats al públic general però prestaran serveis als treballadors que durant la jornada s'han de desplaçar, com ara transportistes o forces i cossos de seguretat. Ábalos ha dit que aquestes mesures s'adapten a les peticions de la UE, que ha demanat garantir el transport de mercaderies arreu del continent.Un altre sector afectat és el del taxi. Ábalos ha dit que com a autònoms es poden adherir a la prestació prevista pel govern espanyol en cas de caiguda d'activitat, i ha dit que la justificació d'aquesta caiguda en el cas dels taxistes tindrà més "flexibilitat", tenint en compte les seves circumstàncies.El ministre de l'Interior, Fernado Grande Marlaska, ha fet una crida a la solidaritat del conjunt de la societat i a no saltar-se l'estat d'alarma, i ha assegura que la preocupació principal del ministeri de l'Interior és protegir els funcionaris i dotar-los d'equips de protecció individual. En aquest sentit, Interior ja està repartint 115.000 mascaretes entre els agents i els funcionaris de presons. El ministre ha dit que s'està treballant per aconseguir més material de protecció i que s'han obert 40 places de facultatius de sanitat per a les presons. També es fan tasques de desinfecció dels centres penitenciaris.Ha assegurat que es treballa de manera coordinada amb les altres forces policials per fer complir l'estat d'alarma. També hi ha coordinació amb França i Portugal per protegir les fronteres terrestres, així com amb la resta de països per limitar el trànsit aeri. "Vénen els dies més difícils", ha advertit el ministre, que ha reiterat la necessitat d'esforçar-se. "Aviat veurem els fruits de l'esforç". A dia d'avui, hi ha 700 agents contagiats per coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor