Puigdemont: «Cap autoritat competent pot menysprear la vida de la gent»

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts per Catalunya (JxCat) ha enviat un missatge a la ciutadania des de Waterloo en plena crisi sanitària pel coronavirus. Puigdemont s'ha referit de forma implícita a la negativa del govern espanyol a adoptar el confinament total que defensa la Generalitat i a endurir la clausura de la conca d'Òdena . "Cap autoritat competent pot menysprear la vida de la gent o les mesures que salven vides", ha apuntat l'expresident a través de YouTube El màxim dirigent de JxCat ha defensat, en aquest sentit, que la ciutadania ha de complir amb el "confinament total" que reclama des de fa dues setmanes el Govern, amb qui manté "contacte permanent". "Cal el confinament total. Només així podrem inflexionar la tendència, que ens fa molta falta. No podem perdre ni un dia. Cada dia, cada hora perduda, no es mesura en temps, es mesura en vides humanes. I totes les vides valen igual", ha reflexionat Puigdemont, que ha enviat ànims a la conca d'Òdena."El nombre de casos no para de multiplicar-se i les previsons són dolentes. No ens hem d'enganyar: tots els governs del món han de lluitar amb eines insufucients, perquè no hi ha vacuna. Les mesures preventives han de ser molt draconianes", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat, resident a Bèlgica, on també s'ha demanat el confinament de la ciutadania tot i que amb matisos respecte l'Estat. Puigdemont ha participat de forma telemàtica en el ple del Parlament Europeu d'aquesta setmana.

