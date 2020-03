VÍDEO Cap infant confinat sense festa d'aniversari

"Atenció! Els parla la Policia Local de Montcada. Estem buscant una nena que es diu Alexia". Aquest és un dels missatges que aquests dies es pot sentir des de la megafonia d'un dels vehicles patrulla de la Policia Local de Montcada i Reixac. Es tracta d'una original iniciativa del cos, per tal que la mainada pugui celebrar el seu aniversari , sense desobeir l'ordre de sortir de casa.L'objectiu? Que cap nen confinat es quedi sense festa d'aniversari. Es tracta d'una iniciativa que també ha iniciat la Policia Local de la Garrig a. El modus operandi és similar. Els vehicles policials arriben amb les sirenes i, quan els nens són als balcons, fan sonar per megafonia cançons com l'Anys i anys del Club Super 3.En el cas de Montcada el cos policial ha habilitat un formulari perquè les famílies puguin sol·licitar aquesta peculiar idea. Per ara, tal com detalla, ha rebut una quarantena de peticions. A banda de les sirenes i les cançons, es fa el lliurament de llibres i caramels, complint amb les mesures de seguretat establertes.El regidor de Policia Local i Protecció Civil, Oriol Serratusell. assegura que "és important entendre que els més petits també pateixen" per diferents raons com ara, "no poder veure als seus amics, anar a l’escola i fer coses del seu dia a dia que fins fa ben poc podien fer sense cap inconvenient".El confinament a què el territori està sotmès des de fa una setmana ha deixat diverses escenes poc habituals en altres circumstàncies. En els darrers dies, a les xarxes, a més de les de Montcada i la Garriga, s'han viralitzat centenars d'imatges d'iniciatives de solidaritat entre veïns, que mostren la part més humana de la crisi pel coronavirus. Un de les propostes que ha tingut més èxit ha estat la de la policia local del poble mallorquí d'Algaida , que van entretenir els nens aturant-se al mig del carrer i cantant la popular cançó El Joan petit quan balla. Es va fer tan viral que, fins i tot, se'n va fer ressò la filla de Donald Trump

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor