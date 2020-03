La direcció de Can Ruti impedeix l'entrada de l'exèrcit espanyol

La direcció de l'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut com a Can Ruti i situat a Badalona, ha impedit aquest dijous l'entrada al centre de la Unitat Militar d'Emergències. Els soldats espanyols hi anaven amb el propòsit de desinfectar els llocs comuns i de pas de l'hospital en plena crisi pel coronavirus.En arribar, i abans d'entrar per començar a desinfectar, els soldats i els seus comandaments s'han trobat amb la negativa de la direcció del centre mèdic, segons fonts coneixedores dels fets. No els han deixat entrar i ho han posat en coneixement de la conselleria de Salut.El centre ja té els seus propis protocols per mantenir netes les seves instal·lacions. Ni l'hospital ni la conselleria tenien cap notificació de que la UME, que ha estat desplegada pel govern espanyol per fer tasques d'assistència, es presentaria a l'hospital.I perquè Can Ruti i no algun dels altres grans hospitals catalans? Doncs perquè l'alcalde de la ciutat, el socialista Álex Pastor, és un dels que ha demanat suport a l'exèrcit espanyol per fer tasques de suport en la lluita contra la pandèmia.Fa dos dies que Pastor va demanar-los que actuessin a Can Ruti, segons sembla sense demanar autorització a la direcció de l'hospital, als mercats municipals i a les dependències on s'han distribuït aquests dies les targetes moneder d'assistència social.A més de Badalona, també han demanat ajuda a l'exèrcit espanyol l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Barberà i Constantí, totes elles governades pel PSC en solitari o com a part d'una coalició amb els comuns com és el cas de la capital catalana.

