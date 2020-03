Els ERTO a Catalunya ja superen els 400.000 treballadors afectats

Els afectats pels ERTO a Catalunya ja superen els 400.000 treballadors, una xifra que és més elevada que tots els aturats que hi havia al país el més de febrer (395.214). Segons les últimes dades del departament de Treball, ara hi ha 407.278 treballadors afectats per una suspensió temporal de la feina com a conseqüència del coronavirus, i 51.340 empreses que han presentat un expedient.La demarcació més afectada és Barcelona, amb 36.599 expedients i 319.423 persones afectades. La segueixen Girona, amb 5.951 expedients i 38.989 empleats afectats, Tarragona, amb 5.868 expedients i 32.501 treballadors amb ERTO, i Lleida, on 2.922 empreses han presentat un expedient, i hi ha 16.365 persones afectades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor