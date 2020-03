Els Mossos van fer unes 2.000 identificacions, 659 procediments penals i 828 sancions per la sentència de l'1-O

Els Mossos d'Esquadra van fer 1.850 identificacions, van instruir 659 procediments penals i van obrir 828 procediments sancionadors per vulneració de la llei de seguretat ciutadana arran de les protestes per la sentència del Tribunal Suprem contra els polítics independentistes entre el 14 d'octubre i el 21 de novembre passats. A més, el nombre de manifestacions i/o concentracions no comunicades durant el període de setembre a desembre del 2019 va ser de 892 a tot el territori de Catalunya.Aquestes són les dades que dona la Conselleria d'Interior en una resposta per escrit al grup de Cs, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Ara com ara, encara no ha transcendit res sobre la investigació interna que va ordenar el conseller Miquel Buch per detectar comportaments no adequats de la policia catalana durant les protestes.D'altra banda, Cs també preguntava si els Mossos, com va anunciar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a escala estatal, havien obert una investigació a Tsunami Democràtic. A diferència de Grande-Marlaska, que va dir que descobriria els impulsors malgrat que no n'ha notificat res més, el Departament d'Interior no ha obert cap investigació sobre el Tsunami.Tampoc la Direcció General d’Administració de Seguretat no ha incoat cap expedient contra el Tsunami, en no existir cap persona física o jurídica vinculada a aquest col·lectiu. També afegeix que la direcció general no ha rebut cap denúncia contra aquesta organització anònima.

