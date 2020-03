El coronavirus posa en «stand-by» la judicialització del procés

El coronavirus ho ha aturat pràcticament tot. També la judicialització del procés, que aquestes properes setmanes encarava amb especial intensitat decisions transcendentals i judicis a una segona fila de l’independentisme, menys mediàtica però també perjudicada per la repressió. Abans que esclatés la crisi de la covid-19, el Tribunal Suprem ja havia rebut el recurs de cassació del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que l'inhabilita com a president.Per Sant Jordi -que s'ha suspès- havia de començar el judici a la mesa del Parlament i, quatre dies després, el 27 d’abril, el judici a la sindicatura de l'1-O. Tot plegat, a l'espera de saber com acaba el judici a Josep Lluís Trapero, que ha quedat en stand-by a causa de la pandèmia. De fet, el judici contra els Mossos i l'excúpula d'Interior era el que estava més avançat i encarava ja les seves últimes sessions. Faltaven les conclusions definitives de la Fiscalia -on previsiblement havia de rebaixar l'acusació de rebel·lió a sedició- i les conclusions de les defenses, que no havien de canviar gaire respecte al principi del judici. En un primer moment, es va optar per fer la sessió per videoconferència, sense presència de les parts a l'Audiència Nacional, però finalment, amb l'expansió del coronavirus a la Comunitat de Madrid, es va optar per suspendre el procediment fins que la situació torni a la normalitat, un horitzó ara per ara llunyà.De la mateixa manera, el Suprem havia de començar a estudiar en les pròximes setmanes el recurs de cassació del president Torra, però tot ha quedat aturat. "El Suprem ho té tot paralitzat", confirmen fonts de l'alt tribunal a. La decisió sobre Torra és especialment transcendent, ara que el president ha de pilotar, confinat a la Casa dels Canonges pel seu positiu per coronavirus, la resposta de la Generalitat a la crisi que afecta de manera especialment dura Catalunya.Aquest abril havien de començar dos judicis a una segona fila de l'independentisme: la mesa del Parlament de Carme Forcadell i la sindicatura de l'1-O. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirmen que, ara per ara, els dos judicis continuen assenyalats pels dies previstos: el 23 i el 27 d’abril, respectivament. Ara bé, si la situació continua igual, difícilment es podran celebrar. El Congrés va aprovar dimecres la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 12 d’abril i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja avisa que un cop s'arribi al pic de contagis de la malaltia, caldrà mantenir les restriccions fins que no s'aconsegueixi doblegar la corba de l'epidèmia.La situació manté a l'expectativa la mesa del Parlament i la sindicatura, que veuen com s'acosta la data del seu judici sense saber si finalment es podrà fer. Ara com ara no hi ha novetats, però fonts de les defenses de membres de la mesa consultades per aquest diari creuen que s'acabarà suspenent. Pel que fa a la sindicatura, preveuen que acabi passant el mateix. La causa dels síndics es troba al jutjat penal 11 i, en aquests moments, segons expliquen fonts de les defenses a, no consta que s'hagin enviat citacions als testimonis, un tràmit que ja s'hauria d'estar fent. "Tot apunta que se suspendrà", admeten les mateixes fonts.Paral·lelament, hi ha la situació de doble confinament dels presos polítics. Les presons són un dels espais de risc i des del Departament de Justícia s'ha posat una especial atenció a evitar que hi entri el coronavirus. Les últimes dades indiquen que cinc interns i sis funcionaris de presons catalanes han donat positiu pel virus. La situació de confinament que viu la societat s'incrementa en el cas dels presos polítics. Tots ells tot just havien accedit a l'article 100.2 i podien sortir més sovint dels centres per anar a treballar, fer voluntariat o tenir cura de familiars.Justícia, per altra banda, ha optat per aplicar l'article 86.4 del reglament penitenciari als presos en tercer grau per tal de minimitzar l'impacte de la Covid-19. Aquest article és una opció exclusivament restringida als presos en situació de semi-llibertat i permet que dormin a casa tots els dies i no només els caps de setmana. A dia d'avui, representen 251 persones, el 15% de tota la població en tercer grau, que actualment és de 1.700 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor