Una actriu de «La casa de papel», infermera voluntària per combatre el coronavirus a Madrid

L'actriu Clara Alvarado, coneguda en els últims anys per ser un dels personatges secundaris de la sèrie La casa de papel, ha decidit ajudar explícitament a combatre la crisi del coronavirus. Alvarado, a part de tenir una carrera artística, es va graduar en Infermeria a Madrid i ha volgut donar un cop de mà a la gran crisi que travessa la capital espanyola.Tal com explica la seva agència de comunicació, l'actriu segueix donant suport en un centre mèdic de Madrid, sense especificar. Alvarado va ser una de les peces clau de la trama de la sèrie espanyola de Netflix durant les primeres dues temporades.El hype per esbrinar com s'ho faran els assaltants per escapar sans i estalvis de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre és ben real. Qui no vol saber com continua la història de El Professor, Tokio, Río o de la desafortunada Nairobi? Aconseguiran els protagonistes fugir de l'edifici amb el botí o seran abatuts per les forces policials?El tràiler de la quarta temporada de la sèrie d'èxit internacional "La Casa de Papel", que s'estrenarà en exclusiva a la plataforma de Netflix el proper 3 d'abril, ha aconseguit sumar més d'un milió de visualitzacions en menys de 48 hores.

