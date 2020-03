Berga ajorna la Patum pel coronavirus i estudia ara celebrar-la al setembre

La Patum no es farà al juny. Tal com ha avançat Televisió del Berguedà i ha pogut confirmar, la regidora de Patum Roser Valverde ha parlat aquest dijous amb diversos caps de colla per comunicar-los que, davant la situació actual de pandèmia pel coronavirus, la Patum prevista per la segona setmana de juny queda suspesa i s'està valorant celebrar-la al mes de setembre.La possibilitat de celebrar la Patum al setembre és ara mateix un escenari obert. D'una banda, no es coneix encara quan s'aconseguirà l'estabilització de la pandèmia. Ahir, el president Quim Torra va valorar que, si no s'endureixen les mesures de l'estat d'alarma, Catalunya podria viure el pic de contagis a finals d'abril i això podria obligar a allargar les mesures restrictives de confinament fins al mes de juny. De l'altra, tampoc se sap quines mesures caldrà prendre un cop que s'aixequi el confinament i sembla poc probable que es puguin celebrar actes multitudinaris de manera immediata.L'Ajuntament de Berga preveu fer públic un comunicat sobre la qüestió aquest dijous a la tarda.El trasllat de data de la Patum, o fins i tot la seva suspensió, és un fet gairebé inèdit. El 2005 es van cancel·lar els actes de dissabte per l'assassinat de Josep Maria Isanta, si bé l'endemà diumenge la festa va optar per adaptar-se de manera que va esdevenir un homenatge al jove en una ciutat completament trasbalsada. Abans d'això, la Patum no s'havia suspès des de la Guerra Civil, els anys 1937 i 1938.Cada 25 anys la ciutat commemora la coronació de la Mare de Déu de Queralt amb una Patum extraordinària al setembre. No obstant això, com va passar l'any del centenar de la coronació, el 2016, el que se celebra llavors és una segona Patum després que per Corpus s'hagi fet invariablement festa grossa. Pendent d'ampliació

