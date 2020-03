Una de cada tres empreses ha tancat la seva activitat, segons una enquesta de la Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç de Barcelona ha fet públics els resultats d'una macroenquesta sobre l'afectació que està tenint el coronavirus en el teixit empresarial . Del miler de respostes, un 36% són microempreses, un 34% autònoms, el 25% petita empresa, un 4& mitjana empresa i un 1% gran empresa. Dels enquestats, el 91% assegura que s'han vist afectats per la crisi. Del miler de respostes, un 27% assegura que la pandèmia ha implicat el tancament total de la seva activitat, un 18% ha hgaut de tancar parcialment la seva activitat, mentre que un 35% assegura que ha patit afectació, un 14% manifesta que afronta problemes de liquiditat i tresoreria, i d'altres problemes focalitzats només en ocupació (3%) o amb els aprovisionaments (3%).La meitat de les empreses han vist reduït entre un 75% i el 100% les vendes del mes de març respecte les de l'any anterior (un 25% l'han vist reduir en un 75% i un 19% en pràcticament el 100%). Només un 6% assegura que han vist incrementades les seves vendes. La majoria de les empreses ha optat per fer una suspensió temporal dels treballadors (un 53%) i 1 de cada 3 preveu modificar els plans de contractació previstos (32%). El teletreball s’esdevé la principal via per mantenir l’activitat de l’empresa.La Cambra ha iniciat avui una nova multiconsulta a l'aplicatiu de les #ConsultesCambra , per tal de continuar recollint informació sobre com està afectant la pandèmia a la vida de les empreses i dels autònoms. L'entitat pregunta sobre la situació creditícia enfront la nova situació deguda al coronavirus i si s'han plantejat fer un preconcurs o concurs de creditors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor