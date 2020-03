Així es distribueixen els 672 morts catalans per coronavirus al territori

La major part de les víctimes mortals per coronavirus a Catalunya, 535 del total de 672 (el 79,6%), s'han produït a la regió sanitària de Barcelona, segons dades desagregades per territori que ha fet públiques per primer cop el Departament de Salut. La regió sanitària de Barcelona aplega les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Garraf i Maresme.Segons aquestes dades, la segona regió sanitària amb més morts per l'epidèmia és la de la Catalunya Central, amb 71, seguida de les de Girona (37), Lleida i Pirineus (20), Tarragona (8) i Terres de l'Ebre (1).Pel que fa als pacients en estat greu, la regió sanitària de Barcelona també acumula a immensa majoria dels casos, amb 828 dels 1.021 comptabilitzats fins ara, el que suposa un 81,1% del total.A continuació se situa la regió sanitària de Girona, amb 58 casos, i les de la Catalunya Central (56), Tarragona (38), Lleida i Pirineus (33) i Terres de l'Ebre 8.En les darreres dades per a tot Catalunya proporcionades pel Departament de Salut, d'aquest dimecres al vespre, s'aprecia un lleuger alentiment en el nombre tant de defuncions com de nous casos, tot i que és encara aviat per establir si aquesta és una tendència que es consolida.A nivell de tot l'Estat, el Covid-19 s'acarnissa especialment amb els pacients de més edat , i molt particularment a partir dels 70 anys, quan es concentren el 88% dels morts i gairebé la meitat de les hospitalitzacions, segons dades del Ministeri de Sanitat del passat cap de setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor