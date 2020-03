Manualitats? Jo faig viseres sanitàries!

El Pau i la Jana ajuden en la producció de viseres sanitàries. Foto: Núria Juncosa

Fa cosa de dos anys, l'Òscar va comprar-se una impressora 3D per a casa. És aficionat a l’electrònica i membre del moviment maker de l'Alt Penedès-Garraf. La va adquirir per curiositat i afició i, tan bon punt va arribar, l'aparell va cridar l'atenció del Pau, que aleshores tenia set anys. La van muntar junts i des d'aquell moment l'han utilitzat per construir petites peces o joguines, com les fitxes d'un tauler d’escacs.Ara, la màquina treballa incansable 12 hores al dia fabricant viseres sanitàries, tal i com fan centenars d'empreses, instituts i voluntaris arreu del país . El Pau i la seva germana Jana s'han implicat activament en aquesta tasca. "Ho fem per un motiu molt important", diu el Pau, "per solidaritat!". Ell és l'encarregat d'anar vigilant que tot funcioni correctament, i si s'acaba una peça, prepara la màquina perquè comenci amb la següent."Una visera, depèn de la impressora, pot trigar una estona o una altra", explica. "La nostra triga tres hores i deu minuts, i de moment n'hem fet 13". Amb la màquina engegada tot el dia, doncs, produeixen unes quatre mascaretes diàries. "El soroll és el que ens impedeix deixar-la engegada tota la nit", afirma el pare.Un cop finalitzada, cada peça s'ha d’higienitzar en una dissolució d'aigua amb lleixiu. Després, expliquen el Pau i la Jana, "ens posem guants per no posar-hi bacteris i les assequem amb un paper. Les posem en una bossa i un voluntari ve a buscar-les".El procés no s’acaba aquí. El que ells fabriquen, de forma altruista, amb la màquina que tenen a casa és, de fet, la diadema, "ara s’envien a una altra banda on munten la goma del darrere i la visera", matisa l’Òscar. "Hi ha molta gent que està ajudant!" remata la petita de la casa.De fet ells són una peça més d’un complex engranatge social que, en el seu cas concret, està coordinat pel Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf i per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de Neàpolis. Disseny de les plantilles en 3D homologades, gestió dels donatius de matèria primera, coordinació dels voluntaris, i recollida i distribució de les unitats per a finalment fer-les arribar als centres hospitalaris i residències de la zona. Una nova demostració d’organització social i solidaritat que uneix grans i petits en la lluita contra el coronavirus.

