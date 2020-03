Els Mossos demanen la col·laboració ciutadana per frenar la violència masclista durant el confinament

El Govern ha posat en marxa una nou pla contra la violència masclista de cara a les setmanes que encara queden de confinament. "L'engranatge policial no s'atura", ha assenyalat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha demanat la "col·laboració ciutadana" en el marc de la nova estratègia dels Mossos per frenar els casos mentre duri la crisi sanitària del coronavirus. Aquest és un dels aspectes socials que més preocupa durant el confinament, com va retratar NacióDigital en aquest reportatge La primera setmana de clausura es va elaborar un pla per conèixer les persones que podien veure augmentat el risc de violència en aquest període. Es tracta d'adreçar-se a "totes les víctimes potencials" perquè les situacions no es produeixin. L'objectiu és que les víctimes sàpiguen que "no hi ha impunitat", ha apuntat Montserrat Escuder, inspectora dels Mossos. En l'àmbit de la prevenció, s'interpel·la el veïnatge i les famílies per tal que no perdin el contacte amb les probables víctimes."En la situació confinament, l'aïllament és real. Hem de trencar el pensament que estan soles", ha apuntat Escuder en relació a les dones que pateixen violència masclista. "Cal que les situacions es puguin denunciar pel 112, si són greus, i també s'ha posat en marxa el correu mossos.atenciovictimes@gencat.cat", ha indicat Escuder, que també s'ha referit a les persones grans que es puguin veure soles.No només el confinament de l'Igualada i la conca d'Òdena enfronta l'Estat i la Generalitat. Buch i Alba Vergés, conseller de Salut, el van reclamar ahir al vespre, però el govern espanyol, autoritat competent durant l'estat d'alarma, l'ha tombat . "Necessitem que es faci cas al que ens diuen els epidemiòlegs", ha ressaltat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa diària de l'executiu, durant la qual ha indicat que Catalunya està proveint el 90% del material necessari als hospitals i residències. "La compra centralitzada no ha funcionat, ha estat un fracàs. Demanem que ens deixin fer per adquirir el material necessaris pels canals ja establerts", ha dit."Hauríem guanyat un temps preciós que no tenim. La compra centralitzada no funciona i necessitem que es recuperi el 100% de les competències. Ho diuen la resta de comunitats autònomes", ha apuntat la consellera de la Presidència. La Generalitat ja ha posat en marxa un grup de treball amb la indústria per garantir la producció catalana del material necessari sense necessitat de buscar-lo fora del país. També s'ha fet un encàrrec específic a les presons per tal que fabriquin uniformes per a metges, un total de 32.000 que aniran destinats a metges jubilats que es reincorporin

