Ampliat el termini per pagar l'IBI i la taxa de terrasses a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat prorrogar els terminis de pagament dels tributs municipals més enllà del que marca el decret llei que regula l'aplicació de l'estat d'alarma.En la majoria de casos, s'amplia el termini fins al 3 de juliol, com és el cas de l'impost sobre béns immobles (IBI) -que acabava inicialment el 4 de maig per als rebuts no domiciliats-, l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica -finalitzava el 15 de juny-, o la plusvàlua.En altres tributs, els terminis s'amplien més enllà de l'estiu. Per exemple, la taxa de terrasses es podrà pagar fins al dia 1 d'octubre. A més, en aquesta taxa la quota a pagar tindrà en compte el període en què els establiments no han pogut obrir.Per a l'impost sobre l'activitat econòmica (IAE) i el preu públic de recollida de residus comercials i industrials els terminis s'amplien entre l'1 d'octubre i l'1 de desembre (rebuts no domiciliats) i fins al 23 de desembre (domiciliats).

