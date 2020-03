Oriol Mitjà demana voluntaris per a l'assaig clínic per frenar el coronavirus

L'investigador Oriol Mitjà, de l'àrea de malalties infeccioses de l'Hospital dels Germans Trias i Pujol, ha llançat aquest dijous una crida a persones infectades per coronavirus i als seus contactes per participar en l'assaig clínic que lidera per alentir la transmissió del virus.L'assaig prova l'eficàcia de fàrmacs ja comercialitzats per frenar la transmissió del coronavirus. En concret, als voluntaris que hi participin els administraran un antiviral, hidroxicloroquina, i s'avaluarà si això redueix el nombre de contactes d'un positiu que s'infecten. Per participar-hi cal ser positiu, o bé un contacte proper a un positiu."Si es verifica la validesa del tractament, s'obrirà una via addicional pel control de l’epidèmia de coronavirus al món. L’estratègia podria reduir la transmissió comunitària del nou coronavirus, tot comportant un benefici significatiu en quant a vides salvades", assenyalen els promotors de l'assaig.L'estudi, pioner a Catalunya, el coordina la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infecciose, en col·laboració amb el Departament de Salut, l'Institut Català de la Salut, i l'Hospital Germans Trias i Pujol, i té l'aprobació de l'Agència Espanyola del Medicamento i l'Organització Mundial de la Salut. Els investigadors principals són el propi Mitjà i Bonaventura Clotet, cap de servei de Malalties Infeccioses del Trias i Pujol.

