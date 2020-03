L'alcalde d'Igualada demana 70.000 tests per contenir el brot a la conca d'Òdena

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, considera que les administracions no estan prenent prou mesures per erradicar el brot de coronavirus a la conca d'Òdena. Castells ha reclamat 70.000 tests ràpids per poder fer proves de Covid-19 i contenir l'epidèmia a la zona. "Veient els índexs de mortalitat, creiem que hem de ser els primers", ha dit aquest dijous en una roda de premsa.La taxa de mortalitat per coronavirus a la conca d'Òdena és de 63,1 morts per cada 100.000 habitants, molt per sobre de les 6,9 víctimes per cada 100.000 persones que hi ha de mitjana a Catalunya. De fet, la dada és encara més preocupant que a la Llombardia, el focus italià de la pandèmia, on la mitjana és de 41,6 morts per cada 100.000 habitants.Per Castells, la realització de tests ràpids permetria més efectivitat. "Podríem aturar un brot que sembla no poder aturar-se de moment", ha dit.Castells també ha assegurat que s'estan "vulnerant" els drets laborals dels treballadors i empresaris de la conca d'Òdena afectats pel confinament. L'alcalde va assegurar que la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, es va comprometre a autoritzar la petició de facilitar baixes laborals, però de moment la demanda continua sense resposta.L'alcalde de la capital de l'Anoia també ha insistit que els ajuntaments no tenen competència per allargar el confinament de la zona després que el govern espanyol s'hi hagi oposat . Castells ha reclamat a les "administracions superiors" que facin la seva feina.Tot i la decisió del govern espanyol de denegar el confinament total de la conca d'Òdena -amb un component perimetral com fins ara i fent que la ciutadania no pogués sortir de casa si no és per fer activitats "essencials i imprescindible- Castells ha assegurat que els veïns "han de continuar fent el que feien".En aquest sentit, ha demanat respectar el confinament a les cases, aïllament social i extremar la higiene.

