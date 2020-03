Les treballadores d'una residència del Solsonès es confinen amb els avis per reduir riscos

Tot el suport a la Residència. Mil gràcies per tot pic.twitter.com/RKFjwpvIFj — Ajuntament de Piteus (@AjuntamentPiteu) March 25, 2020











La direcció de la residència d'avis La Vall, de Sant Llorenç de Morunys, amb unes cinquanta places, ha informat que a partir d'aquesta nit de dimecres, 25 de març, un grup de treballadores de la residència ha decidit confinar-se al seu interior durant uns dies, amb l'objectiu d'evitar el màxim de riscos possibles. En conseqüència, el recinte ha quedat totalment tancat. Afegeix la nota un agraïment a tot el personal de la residència per la seva professionalitat.Amb les treballadores que es confinaran, es garantirà la mateixa atenció als avis, ja que s'han previst fer diferents torns i respectar les hores de descans de les treballadores.El comunicat recorda que a Sant Llorenç de Morunys i tot el que és la Vall de Lord hi ha un percentatge de gent gran molt elevat i per tant molta població de risc, pel que es demana a tota la població que compleixi el màxim totes les normes de confinament, i que només se surti de casa per anar a comprar, per aconseguir que el virus no afecti a "la nostra gent".Davant d'aquesta decisió, dos ajuntaments de la Vall, Sant Llorenç de Morunys i Guixers, han agraït aquest gest a través del twitter:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor