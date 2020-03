El ministre Illa sosté que les mesures contra el coronavirus s'han pres de la mà de les autonomies

Les mesures preses per gestionar la crisi sanitària no s'han pres de forma unilateral per part del govern espanyol, sinó que s'han adoptat conjuntament amb les comunitats autònomes i seguint els criteris dels experts i de l'Organització Mundial de la Salut. Aquest és un dels principals missatges que es desprèn de la intervenció del ministre de sanitat, Salvador Illa, en comissió al Congrés. Com va fer el president espanyol, Pedro Sánchez, durant el ple per prorrogar l'estat d'alarma, ha traslladat la idea que existeix una coresponsabilitat de tots els governs territorials en l'actuació davant l'epidèmia."Els anàlisis fets i les mesures s'han pres de forma permanent de la mà de les comunitats autònomes", ha argumentat Illa, que ha subratllat la "cooperació i col·laboració" que s'ha mantingut entre el ministeri i les conselleries de salut amb independència del color polític de cadascuna.Aquesta línia, ha detallat, s'ha mantingut tant en la fase de contenció com en la de mitigació i la declaració de l'estat d'alarma. "Les mesures no es remunten a la declaració de l'estat d'alarma", ha advertit. I ha puntualitzat que s'han guiat per quatre principis: seguiment diari, decisions basades en criteris científics, el treball "colze a colze" amb les autonomies i les autoritats europees i la transparència informativa.Les xifres de morts i contagiats per coronavirus segueixen creixent a Espanya. El darrer balanç oficial suma 655 víctimes mortals més en tan sols 24 hores, una actualització que situa el total en 4.089. Pel que fa als contagis diagnosticats són ja 56.188, més de 8.500 més en un sol dia. Aquest és el balanç l'endemà que el govern espanyol hagi aprovat la pròrroga de l'estat d'alarma enmig de crítiques de l'oposició, que reclamen mesures de confinament més severes per frenar els contagis.Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent les dues autonomies més afectades, però en el cas català el ritme d'increment d'infeccions és superior. Madrid acumula 17.166 contagis i 2.090 morts, mentre a Catalunya hi ha 11.592 afectats i 672 que han mort a causa del virus. Per altra banda, hi ha 7.015 persones arreu de l'Estat que han superat la malaltia.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar aquest dimecres que havia tancat amb la Xina una compra massiva de material per valor de 432 milions d'euros per poder disposar de mascaretes, tests ràpids, guants i respiradors. Aquest dijous, però, s'ha fet públic que els 640.000 tests ràpids adquirits dies enrere per Espanya no són del tot fiables.

