L'OMS defensa aplicar mesures diferenciades per territoris dins de cada estat

Preguntando por #Italia, la OMS dice que apoyan la estrategia diferenciada por zonas.

En el epicentro entienden que haya que centrarse en salvar vidas, pero en otras regiones se puede seguir haciendo pruebas y medidas de aislamiento para evitar lo peor. @DrMikeRyan #coronavirus pic.twitter.com/mZwV76p8ty — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 25, 2020

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defensa que s'apliquin diferenciades per zones en cada estat per contenir el coronavirus. Ho va afirmar en la roda de premsa de dimecres en relació a Itàlia, afirmant que, en l'epicentre de l'epidèmia, "cal centrar-se en salvar vides, però en altres regions es pot seguir fent proves i mesures d'aïllament per evitar el pitjor".I és que el govern italià ha aprovat que les regions d'aquest estat puguin dictar ordres per endurir les normes generals per fer front al coronavirus -en cap cas, relaxar-les-. Una mesura davant la qual el govern espanyol s'hi ha tancat en tot moment, ja fos per confinar Catalunya o també Múrcia , o fins i tot per endurir l'aïllament de focus greus com els de la conca d'Òdena per part de la Generalitat.El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va afirmar també que "l'últim que necessiten" ara els països és reobrir escoles i negocis després d'haver tancat per la pandèmia de coronavirus. "L'últim que necessita qualsevol país és obrir escoles i empreses només per veure's forçat a tancar una altra vegada per un repunt (dels casos)", ha manifestat, un dia després que el president dels Estats Units, Donald Trump, digués que el seu intenció és que el país funcioni amb normalitat el 12 d'abril.Tedros ha destacat que "la pandèmia segueix causant un cost massiu no només en la sanitat, sinó en molts aspectes de la vida" i ha destacat que la crisi "serà superada". "La qüestió és el gran que serà el preu que pagarem", ha afegit. Així, ha aplaudit les "mesures sense precedents" posades en marxa, inclòs el confinament i el tancament d'institucions, si bé ha ressaltat que "per si mateixes, aquestes mesures no s'extingeixen epidèmies"."L'objectiu d'aquestes accions és permetre unes mesures més precises i concretes que són necessàries per aturar la transmissió i salvar vides", ha explicat Tedros, que ha demanat als països que han ordenat el confinament que "facin servir aquest temps per atacar el virus ".En aquest sentit, ha dit que l'OMS recomana "expandir, entrenar i desplegar" als treballadors sanitaris, aplicar un sistema per localitzar casos sospitosos a les comunitats, incrementar la "producció, capacitat i disponibilitat de les proves", identificar, adaptar i equipar les instal·lacions per al tractament i aïllament, desenvolupar un pla per processar els contactes en quarantena i centrar les accions en "suprimir i controlar" el virus.

