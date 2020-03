Espanya suma 655 morts més per coronavirus en un dia i arriba als 4.089

Les xifres de morts i contagiats per coronavirus segueixen creixent a Espanya. El darrer balanç oficial suma 655 víctimes mortals més en tan sols 24 hores, una actualització que situa el total en 4.089. Pel que fa als contagis diagnosticats són ja 56.188, més de 8.500 més en un sol dia. Aquest és el balanç l'endemà que el govern espanyol hagi aprovat la pròrroga de l'estat d'alarma enmig de crítiques de l'oposició, que reclamen mesures de confinament més severes per frenar els contagis.Com des de l'inici de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent les dues autonomies més afectades, però en el cas català el ritme d'increment d'infeccions és superior. Madrid acumula 17.166 contagis i 2.090 morts, mentre a Catalunya hi ha 11.592 afectats i 672 que han mort a causa del virus. Per altra banda, hi ha 7.015 persones arreu de l'Estat que han superat la malaltia."Un dia més... o potser ja anem restant", ha dit Fernando Simón, director del comitè de gestió tècnica del coronavirus, a l'inici de la compareixença, que ha volgut arrencar remarcant la xifra dels pacients curats, que "s'incrementa dia a dia". L'increment de casos de contagis ha estat "lleugerament menor" que ahir. Tot i així, ha admès que hi ha més morts dels que voldrien, la gran majoria majors de 70 anys.Simón ha dit que les mesures de control estan tenint un impacte "molt important" en la mobilitat de les persones. "Totes les mesures interactuen per reduir la transmissió del virus", ha ressaltat, i ha dit que això impacta en l'evolució de l'epidèmia. Simón ha dit que en els últims dies han continuant augmentant els casos, però s'ha detectat un "alentiment" d'aquest creixement. Tot i així, ha admès que les dades s'han d'agafar amb cura, perquè poden variar.La tendència de l'increment de casos va tenir dos inflexions, el 8 de març i el 13 de març. El 13 de març, ha explicat Simón, la tendència es va "suavitzar". A Madrid, el "descens a la tendència" va començar abans del 12, mentre que a Catalunya això es va produir més tard, el dia 17 de març. "Són dades de notificació, que no són els ideals per seguir l'evolució de la pandèmia. La línia, aparentment, va bé", ha explicat. També els nous casos ingressats i en UCI s'està estabilitzant, però aquests ingressos s'allarguen i pot ser que el pic d'ús de centres hospitalaris s'allargui.Pel que fa al nombre de morts, que s'ha reduït respecte ahir, podria donar "esperança" que continuï reduint-se. Simón també ha volgut posar en valor les dades de recuperació i altes. Tot i així, ha insistit que són dades que s'han d'interpretar amb cura. "Poc a poc ens acostem a l'objectiu d'arribar al pic", ha dit, però ha remarcat que la sobrecarrega del sistema assistencial es veurà més endavant.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar aquest dimecres que havia tancat amb la Xina una compra massiva de material per valor de 432 milions d'euros per poder disposar de mascaretes, tests ràpids, guants i respiradors. Aquest dijous, però, s'ha fet públic que els 640.000 tests ràpids adquirits dies enrere per Espanya no són del tot fiables.A preguntes dels periodistes, Simón ha dit que els tests ràpid permetran detectar casos més lleus i descarregar la pressió sobre els laboratoris. "S'estan fent entre 15 i 25.000 tests diaris", ha dit. Un primer lot de 9.000 tests ràpids s'ha hagut de tornar i l'empresa l'haurà de tornar a enviar. "S'està treballant intensament per poder produir aquests tests a Espanya de manera ràpida", ha dit el responsable tècnic de Sanitat.L'ambaixada de la Xina a Espanya s'ha desmarcat dels tests ràpids de coronavirus que no funcionen correctament. A través d'un missatge a Twitter, assegura que l'empresa Bioeasy, d'on provenen els tests fallits, no té llicència oficial per vendre els seus productesPreguntat per la petició del Govern d'allargar el confinament de la Conca d'Òdena, Simón ha dit que els confinaments fins ara no han demostrat un "impacte important en la transmissió de la malaltia". "No puc dir si han servit o no, però entenc que el que es fa a Espanya és pràcticament el mateix que un confinament", ha dit.Miguel Ángel Villarroya, cap de l'estat major de la defensa, ha remarcat el missatge d'"unitat d'acció" de tots els actors que lluiten contra "aquest malson". "Si no actuem tots junts no podrem amb el virus", ha insistit. El militar ha explicat que l'exèrcit ha fet tasques de desinfecció al centre de control aeri de Gavà i també col·labora en la construcció de l'espai per a persones sense llar a la Fira de Barcelona. Així mateix, les forces armades també donen suport en trasllat d'aliments en diversos punts de l'Estat.Villarroya ha dit que no es pot abaixar la guàrdia ni reduir l'esforç. "Ens falten moltes hores de vol. Després de la tempesta hi ha l'aeroport on podrem aterrar", ha dit. Ha ressaltat la fermesa dels sanitaris i dels "seus soldats". "Amb l'esforç de tots aconseguirem que aquests dilluns es converteixin en divendres", ha reblat.La policia espanyola ha negat que hi hagi un increment de la violència masclista amb motiu de l'estat d'alarma. "Les dades en els primers deu dies d'estat d'alarma s'han reduït, igual que la resta de delinqüència", ha dit José Ángel González, comissari principal de la policia nacional.En les últimes 24 hores hi ha hagut 73 detencions arreu de l'Estat. En total, des que va començar l'estat d'alarma, hi ha hagut 557 detinguts. Pel que fa al tancament de fronteres, que ha suposat un bloqueig de ciutadans espanyols a l'estranger, González ha ressaltat l'esforç de les ambaixades i consolats per facilitar-ne el retorn. La policia també treballa per donar suport en aquest sentit i ha facilitat la repatriació de centenars d'espanyols des de diversos punts del món.José Manuel Santiago, cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, ha reiterat que persisteixen "conductes irresponsables". Amb aquest motiu s'ha fet en les últimes 24 hores 29 detencions per desobediència i s'han tramitat 6.000 denúncies per saltar-se limitacions de circulació. Santiago ha explicat el cas d'un agent de la Guàrdia Civil que va ser atropellat ahir per un vehicle que no va fer cas de les ordres de l'agent, que li ordenava aturar-se. La Guàrdia Civil ha continuat treballant aquestes últimes hores per garantir els serveis bàsics, i s'han fet tasques de desinfecció, per exemple a les Illes Balears.La secretària general de Transports del Ministeri de Foment, María José Rallo, ha admès aquest dijous en roda de premsa a La Moncloa que els endarreriments registrats a les línies R-2 i R-3 de Rodalies de Barcelona han provocat una afluència de passatgers "més enllà del desitjable" als trens. Rallo ha assegurat que Renfe "treballa per evitar-ho" en els "pròxims dies". Renfe ha explicat que aquesta situació s'ha donat "per problemes de l'empresa de taxis que havia de traslladar els maquinistes" als trens, ja que s'ha de fer així a l'estar tancats els hotels on normalment s'allotjaven els maquinistes que havien de fer els primers trens en sentit Barcelona.

