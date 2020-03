Vergés xifra en 1.400 els llits d'UCI disponibles a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha xifrat en 1.400 els llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) disponibles a Catalunya, en declaracions a la SER. Vergés ha explicat que s'està ampliant la capacitat amb plantes senceres, gimnasos de fisioteràpia i tot tipus d'espais dels hospitals, d'acord amb els seus plans de contingència. Ha indicat que no s'ha arribat al col·lapse, i que es treballa "a marxes forçades" per no arribar-hi.Pel que fa a la compra de material sanitari i d'equips de protecció per als professionals, Vergés ha reconegut "abusos" en un mercat "salvatge" i ha avisat que encara ho serà més quan entrin a comprar massivament països com els Estats Units i Gran Bretanya. En el cas de Catalunya, ha remarcat que el material va arribant gràcies a les compres que va fer Salut fa setmanes en previsió del que passaria.La consellera ha insistit que cal el confinament total, i així ho va aprovar el Procicat i ho va traslladar al govern espanyol. "Ja sabem que l'última paraula la té el govern espanyol, però no podem deixar de decidir què és el que convé", ha dit.Pel que fa a l'informe que calcula com a pitjor escenari 13.000 morts per coronavirus a Catalunya, Vergés ha indicat que els experts estan treballant per dissenyar mesures que permetin arribar al pic de casos com més aviat millor, i per fer-ho analitzen tota la informació, el que han fet altres països i el que ha funcionat millor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor