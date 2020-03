VÍDEO El gat del ministre de Salut d'Andorra es cola en plena connexió en directe

Des de l'esclat de la pandèmia de coronavirus ens hem acostumat a veure un altre tipus de televisió, amb videotrucades i compareixences telemàtiques. També en la política, amb rodes de premsa sense cap periodista o un ple del Parlament per Skype. En aquest cas s'han unit totes dues coses i, en plena entrevista al ministre de Salut d'Andorra, Joan Martínez Benazet, des de casa, apareix un convidat sorpresa: el seu gat.Mentre el doctor intenta explicar quina és la situació al país, on ja hi ha gairebé 200 casos confirmats, la mascota s'enfila sobre la taula. El ministre, que no es pot aguantar el riure, reacciona amb absoluta normalitat i, fins i tot, s'anima a fer broma: "Ens ha vingut a saludar".El ministre de Salut andorrà és expert en pneumologia. Tal com recull la pàgina web oficial del govern, Martínez Benazet va presidir el Col·legi Oficial de Metges d'Andorra del 1996 al 1998 i de la seva trajectòria política destaca la seva tasca com a Conseller General l'any 1989, durant la darrera legislatura preconstitucional, i a les eleccions generals del passat 7 d'abril, es va presentar encapçalant la llista parroquial d'Ordino d’ACO+DA.

