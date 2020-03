A presó dos detinguts per muntar una festa a Torrevella i intentar pegar un agent

La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevella (Baix Segura) quatre persones que van muntar una festa el dijous passat en el seu domicili particular, tot i les restriccions emeses a causa de l'estat d'alarma, i van intentar agredir un dels agents que va acudir al lloc. Dos d'ells han ingressat en presó preventiva.L'institut armat ha explicat que, gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van traslladar-se a un habitatge en el que s'hi havien concentrat diverses persones, arribades d'altres domicilis, per realitzar una festa "força sorollosa i molesta" per als veïns.Els agents van constatar el soroll que s'estava produint i van requerir la documentació als detinguts, als qui van recordar les limitacions de l'estat d'alarma. Les quatre persones presents, dos homes i dues dones (de 28, 29, 22 i 36 anys respectivament), es van negar a identificar-se i un dels nois va donar un cop de puny a un dels agents, que el va esquivar.La situació es va tornar més tensa en el moment de reduir el jove, ja que els seus amis van tractar d'impedir-ho. Com a conseqüència, i després de l'arribada de reforços, els quatre van ser detinguts per un presumpte delicte de resistència i desobediència i un delicte de lesions.Un cop posats a disposició judicial, la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 2 de Torrevella, en funcions de guàrdia, va valorar "el menyspreu absolut" que van mostrar dos dels detinguts tant cap als agents de l'autoritat com a l'actual estat d'alarma. Aquesta actitud, unida a l'existència de perill de reiteració i fuga, va fer que es decretés l'ingrés a presó de forma provisional, a petició del ministeri fiscal.

