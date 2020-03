Resar a casa i parlar per telèfon: els musulmans de Manresa enyoren la vida social de la mesquita

A 2 dos quarts de 9 del vespre s'orienten cap a la Meca i Abderrahim Hajji i la seva família resen a casa com porten fent des que la propagació del coronavirus va portar al confinament de la població als seus domicilis. Com ha passat amb les altres confessions, i com ha passat amb els altres espais comuns no essencials, la mesquita Al Fath de Manresa, a l'antiga fàbrica de l'Aranya, va tancar les seves portes i va cessar qualsevol celebració.Abderrahim Hajji és col·laborador de l'Associació Cultural Islàmica del Bages, l'entitat que gestiona la mesquita Al Fath, a la via Sant Ignasi de la capital del Bages. En una conversa amb, Hajji assegura que orar a casa "no és el mateix" que fer-ho a la mesquita, però es mostra satisfet de poder-ho seguir fent.Els musulmans de la capital del Bages sí que troben a faltar de les pregàries diàries "la vida quotidiana" de la comunitat. "La gent es troba al parc, al carrer, al bar, o els catòlics a l'Església", raona, "i els musulmans ho fem a la mesquita, de camí, quan arribem abans de resar, o al sortir", i durant aquesta estona "ens escoltem, ens ajudem, si cal, o només parlem". Ara ho fan per telèfon, "sense el caliu de la proximitat".Mentrestant passen el confinament "resant perquè acabi aviat aquest malson" i "demanant a Déu que deixi de morir gent". La resta del dia a casa "és igual que tothom, suposo, amb la família i sortint només per coses necessàries".

