Les escoles continuaran tancades tot l'abril

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, diu que no acabar el curs és una "opció dolentíssima", i no ha descartat culminar-lo per via telemàtica. "Cap alumne perdrà el curs pel coronavirus", ha dit a Onda Cero , on ha indicat que els pares estan amb els nens "i han convertit la llar en una aula virtual"."Tots tenim la confiança de poder tornar, si no d'una manera plena, sí d'una manera més esglaonada a les aules", ha afegit la ministra, però no ha descartat que es culmini el curs per via telemàtica.Serà a finals d'abril, ha dit, quan es determinarà si hi ha les condicions per poder seguir per la via virtual o bé es pot preveure "una possibilitat de coordinar l'activitat presencial".En aquest sentit, ha assegurat que es treballa per compensar la bretxa digital existent, i ha destacat que un 80% d'alumnes estan en connexió amb els seus professors i segueixen el curs des de casa. "Tenim la confiança que tothom podrà ser avaluat, volem que sigui amb la major justícia i equitat", ha dit.Celaá ha indicat que s'hauran d'identificar els elements més essencials i deixar la resta fora. També ha explicat que ha demanat als consellers autonòmics que esbrinin quins alumnes no estan connectats ara mateix, i no descarta que se'ls faci arribar la tecnologia necessària perquè ho facin. "Tothom té mòbil, hem d'actuar activant a través del mòbil els continguts educatius", ha conclòs.Per la seva banda, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, també ha volgut donar un missatge de tranquil·litat tot garantint que el curs no està perdut. Ha obert la porta a reprendre'l via telemàtica després de Setmana Santa, tot i admetre que això pot suposar dificultats als estudiants que no tinguin accés a internet a casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor