El Govern intervé la residència d'avis de Valls per la «situació crítica» pel coronavirus

Els informes del responsable del centre i dels serveis d'inspecció del Departament determinen que el centre residencial "presenta una situació excepcional pel que fa la manca de treballadors que l'impossibilita per prestar un servei adient". Treball, Afers Socials i Famílies justifica que ha pres aquesta mesura d'urgència per a garantir "el bon funcionament de l'equipament", que disposa de 62 places residencials –59 de les quals estan ocupades.La decisió, a més, dona compliment a una instrucció recent de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb motiu de la crisi de la Covid-19, segons la qual "en funció de la situació epidèmica i assistencial de cada centre residencial o territori concret i sempre atenent a principis de necessitat i de proporcionalitat, pot intervenir els centres residencials".Dimarts l'executiu espanyol va acordar noves mesures per tal de facultar les comunitats autònomes a intervenir aquesta mena de centres, ja sigui ordenant altes, baixes, reubicacions o trasllat de residents a altres centres, establir les mesures per posar en marxa "nous centres residencials" o modificar la capacitat dels existents. També a designar un empleat públic per dirigir i coordinar l'activitat assistencial i a fer-hi inspeccions.El brot a la residència es va detectar fa pocs dies i se sospita que podria tenir relació amb el d'Igualada. El primer senyal d'alarma van ser els símptomes que va presentar una infermera, ara ingressada amb pneumònia en un hospital de Lleida. A banda, també hi ha una doctora i vuit avis que han donat positiu per coronavirus. La majoria del personal -el 70%, aproximadament- està de baixa perquè presenta símptomes. La psicòloga de la residència també està de baixa i aïllada a casa seva.Segons han apuntat a l'ACN fonts municipals, la fundació Vilaniu hi intervé amb personal i recursos per donar assistència als residents -alguns en estat greu, segons el consistori- i també per tallar tota via de transmissió del virus a l'exterior. Els avis afectats estan en aïllament igual que la resta d'usuaris no infectats i se segueixen les mesures de seguretat per evitar la propagació.En les darreres hores el centre també s'ha posat en contacte amb la subdelegació del govern espanyol per demanar el suport de la UME -Unitat Militar d'Emergències- en la neteja i desinfecció de l'equipament.