Els test ràpids comprats a la Xina són imprecisos

Els test ràpids comprats a la Xina no funcionen bé perquè són imprecisos, segons una informació que publica aquest dijous El País . Diversos laboratoris de microbiologia de grans hospitals han constatat que les noves proves no detecten els casos positius com ho haurien de fer. Concretament, tenen una sensibilitat del 30% quan haurien de superar el 80%.La conclusió dels experts que han avaluat els tests ràpids fabricats per la companyia xina Bioeasy és que s'haurà de continuar utilitzant la prova actual. Així ho han comunicat a l'Institut de Salut Carles III, que depèn del Ministeri de Sanitat.

