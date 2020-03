El govern espanyol denega el confinament total de la conca d'Òdena

El govern espanyol ha rebutjat el confinament total i la pròrroga del confinament a la Conca d'Òdena, tal com havia demanat la Generalitat . Des de Moncloa, en un comunicat emès a primera hora d'aquest matí, recorden al conseller Miquel Buch que l'ordre d'endurir el confinament ha de passar pel ministre de Sanitat Salvador Illa que és l'autoritat competent amb la declaració de l'estat d'alarma.En la nota, el govern espanyol reitera que en tot moment ha seguit les recomanacions de l'OMS i que ha adoptat les mesures més dràstiques d'Europa i de les més dures del món. A més, fa una crida "a la unitat d'acció entre les administracions" i insisteix en la seva "voluntat constant de coordinació i col·laboració amb les comunitats autònomes en la seva lluita contra la pandèmia".Miquel Buch ja ha reaccionat a la decisió, en una entrevista a RAC1 : “No trobo encertada la decisió de denegar el confinament a Òdena. El govern espanyol ha decidit que en lloc de treballar conjuntament ens ha subordinat”. El conseller, que reconeix que encara no ha parlat amb el ministre Marlaska, diu que continuaran amb els controls d’accés a Òdena però apunta que serà el govern espanyol qui decidirà si es mantenen o no. En tot cas, Buch recomana als ciutadans de la conca d’Òdena quedar-se a casa, prendre totes mesures, que només surtin per qüestions indispensables i que només vagin a treballar en cas de serveis essencials.Ahir el Govern va anunciar que el confinament d'Igualada i la conca d'Òdena s'allargaria durant quinze dies més i que seria més restrictiu. El confinament, a nivell tècnic, es volia que fos de fase dos: això volia dir que tindria un component perimetral -com fins ara- però també implicaria que la ciutadania no pogués sortir de casa si no és per fer activitats "essencials i imprescindible", segons van detallar els consellers Vergés i Buch en roda de premsa. La mesura, abans però, havia de ser ratificada pel govern espanyol.El conseller d'Interior va apuntar que la taxa de mortalitat per coronavirus a la conca d'Òdena és de 63,1 morts per cada 100.000 habitants, molt per sobre de les 6,9 víctimes per cada 100.000 persones que hi ha de mitjana a Catalunya. De fet, la dada és encara més preocupant que a la Llombardia, el focus italià de la pandèmia, on la mitjana és de 41,6 morts per cada 100.000 habitants. La resolució per la qual es proposava aquest confinament anava dirigida al poder judicial i també cap al espanyol, que és l'autoritat competent per decretar-lo en virtut de l'estat d'alarma.El tancament d'aquesta zona del país és vigent des del dijous 12 de març, perquè s'hi va detectar un brot -a partir, en concret, d'un dinar massiu celebrat el 28 de febrer amb presència de personal de l'Hospital d'Igualada-, i encara no té data per acabar-se. En un principi, la previsió és que durés dues setmanes, tot i que les autoritats locals ja comptaven que es podria allargar . "Es tracta de protegir la població", va apuntar Buch.

