Grífols arriba a un acord amb els EUA per desenvolupar un tractament per combatre el coronavirus

"La companyia posarà a disposició del projecte la seva xarxa de centres de donació aprovats per l'FDA, examinarà i identificarà als donants i processarà el plasma per produir anticossos hiperimmunes en les seves instal·lacions especialment dissenyades i aïllades per malalties infecciones als Estats Units", ha assenyalat Grifols.En paral·lel, la multinacional ha explicat que està treballant en un assaig clínic a l'Estat amb plasma inactivat per blau de metilè de pacients recuperats del coronavirus. A més, el grup està desenvolupant un mètode de diagnòstic basat en tecnologia pròpia per detectar el virus de forma més acurada als mètodes actuals. Segons Grifols, cada equip dissenyat permetrà analitzar més de mil mostres diàries i podria estar disponible en les pròximes setmanes.