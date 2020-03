L'ONU demana alliberar els presos polítics pel coronavirus

Alta Comisionada @mbachelet pide a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas en prisión o recluidas en otras instalaciones, como parte de los esfuerzos para frenar la pandemia del #COVID19 👉 https://t.co/98iiPIm2JH https://t.co/BFhIBIVUCn — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 25, 2020

L'alta comissionada de la Organització de les Nacions Unides (ONU) pels Drets Humans, Michelle Bachelet, ha reclamat als governs que estudiïn com poden "alliberar" els presos "menys perillosos", la qual cosa inclou tots els reclusos "detinguts sense motius jurídics suficients, entre d'altres, els presos polítics i interns que van ser empresonats simplement per expressar idees crítiques o dissentir".En el cas dels dirigents independentistes, jutjats i condemnats pel referèndum, estan acollits a l'article 100.2 del reglament penitenciari, que els permet sortir de la presó per treballar. Malgrat això, mentre duri la crisi sanitària no podran sortir . Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn tenen tasques assignades fora de la presó -ja sigui cuidar familiars o lloc de treball fix-, però porten dies sense sortir pel coronavirus."És vital que els governs tinguin en compte la situació dels detinguts en el seu pla d'acció de crisi, per protegir els detinguts, el personal, els visitants i, per descomptat, la societat en general", ha destacat Bachelet. "Davant de l'esclat de la malaltia i el nombre creixent de morts ja denunciades a les presons i altres centres de cada vegada més països, les autoritats haurien d'actuar ara per evitar més pèrdues de vida entre els detinguts i el personal", assenyala específicament l'alta comissionada de l'ONU.Un cop alliberats, aquests presos haurien de sotmetre's a un examen mèdic i caldria que rebessin l'atenció i seguiments necessaris, inclòs el tècnic. "Segons la legislació internacional sobre drets humans, els estats han de prendre les mesures necessàries per prevenir les amenaces previsibles a la salut pública i han de garantir que qualsevol persona que necessiti una assistència mèdica essencial la pugui rebre", ha recalcat Bachelet, expresidenta de Xile, segons ha informat l'ONU Pel que fa a les visites als centres penitenciaris -en el cas dels presos catalans ja només es permeten amb vidre i només a familiars-, la representant comunitària fa aquest prec: "Aquestes mesures s'han d'introduir de manera transparent i comunicar-les clarament als afectats. El cessament sobtat dels contactes amb el món exterior arrisca a empitjorar situacions ja tenses, difícils i potencialment perilloses", apunta Bachelet.

