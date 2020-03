Cultura flexibilitza subvencions i ajuts per pal·liar la crisi del coronavirus

Les mesures que avui entren en vigor volen evitar penalitzar les persones, entitats i empreses beneficiàries de subvencions en l’àmbit cultural, tant en el cas de les línies de subvenció ja concedides com de les subvencions convocades però no resoltes abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. També es proposen mesures per donar suport a activitats cancel·lades en aquest període i que no es puguin tornar a programar.



S'autoritza el Govern a prestar un aval fins a un import màxim de 750 milions d'euros, per garantir el risc que assumeixin l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR, en garantia del 80% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a què es refereix el Decret llei esmentat.