ERC i la CUP reclamen prohibir els acomiadaments i suspendre el pagament de lloguers

Els partits independentistes catalans fa dies que reclamen que les mesures del pla de xoc econòmic presentat pel govern espanyol per fer front a la crisi és insuficient. Aquest dimecres, al Congrés dels Diputats, això ha quedat palès per veu dels diputats d'ERC i la CUP, Gabriel Rufián i Mireia Vehí. Tots dos s'han mostrat crítics amb les mesures presentades per la ministra d'Economia, Nadia Calviño, perquè les consideren necessàries però insuficients per parar el cop de la crisi del coronavirus i protegir treballadors, autònoms i ciutadans en general.Les dues formacions han coincidit a demanar més exigència fiscal a les grans fortunes i empreses, a reclamar la suspensió del pagament dels lloguers mentre duri la crisi i a prohibir els acomiadaments durant aquesta etapa. Tot i les crítiques, els republicans votaran a favor de les mesures del govern espanyol, mentre que els cupaires ja han anunciat que hi votaran en contra.Rufián ha presentat una bateria de tretze propostes per fer front al coronavirus i ha demanat deixar al marge les picabaralles polítiques. "Ha de prevaldre la millor política que doni resposta a la misèria que vindrà després", ha advertit el diputat d'ERC. En concret, Rufián ha proposat la suspensió del pagament dels lloguers i aplicar compensacions als petits arrendataris; la suspensió del pagament de serveis bàsics com llum, aigua i gas; prohibir els acomiadaments; una moratòria general i directa dels pagaments de les cotitzacions de la seguretat social i de la quota d'autònoms; una renda de confinament per a les persones vulnerables; i un impost "solidari i temporal" de confinament per a les companyies digitals i intermediàries de repartiment.El diputat d'ERC també ha reclamat "un impost solidari i permanent" per a les grans fortunes; utilitzar més superàvit dels ajuntaments; destinar més diners en la lluita pel coronavirus, més enllà dels prop de 200.000 milions d'euros que assegura el govern espanyol que mobilitzarà per combatre el Covid-19; una prestació econòmica extraordinària per compensar aquells que tenen infants afectats pel tancament de centres educatius o persones grans a càrrec; ampliar les ajudes als autònoms; posar al servei de la fabricació de material sanitari la indústria essencial disponible per evitar haver d'acudir en exclusiva al mercat; flexibilitzar la limitació de portabilitat; i posar hostals i hotels al servei de la gent sense llar.Rufián ha dit també que les propostes tenen per objectiu ajudar els autònoms i que cap treballador perdi la feina. "Fa dotze anys no es va dubtar per rescatar els bancs per valor de 60.000 milions d'euros. Ara demanem que no es dubti en rescatar la gent", ha insistit el diputat d'ERC.Mireia Vehí, portaveu de la CUP, també ha lamentat que les mesures proposades pel govern espanyol són insuficients i que la sortida de la crisi no pot dependre "de la bona voluntat dels espanyols i els empresaris". En aquest sentit, ha demanat repartir la riquesa i posar l'economia "al servei de la gent senzilla".La diputada també ha dit que amb el rascat bancari es van mobilitzar més recursos públics que amb l'actual crisi i ha reclamat que siguin els bancs, les grans fortunes i les grans empreses qui "es responsabilitzin" de la situació a través d'un increment de les mesures de recaptació. També ha demanat que la monarquia ingressi els diners de les herències i renunciï a l'assignació. La diputada anticapitalista ha demanat suspendre el pagament de subministres, hipoteques i lloguers.L'augment de la recaptació derivada d'aquestes propostes, ha dit Vehí, s'hauria de posar al servei de la sanitat pública. En aquest sentit, ha recordat que les retallades en sanitat "maten" i ha instat la ministra de Sanitat a nacionalitzar empreses i "reorientar la producció nacional de les fàbriques". També ha demanat facilitar proves a tota la població i avançar en la renda bàsica per evitar l'angoixa que pateix aquests dies.Obtenir l'aval del Congrés tant a la pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril com al pla de xoc per fer front a les conseqüències que la crisi sanitària en l'àmbit social i econòmic. Aquests són els dos objectius amb els quals el govern espanyol afronta la sessió extraordinària al Congrés d'aquest dimecres. En el primer tram de la sessió, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha defensat la bateria de mesures aprovades, que ha dit que han de servir per protegir les persones i evitar una "pèrdua estructural de llocs de treball", però ha demanat per aconseguir-lo la col·laboració de les empreses, de les entitats financeres i del Banc Central Europeu.Tot plegat, en un context en què s'han disparat les empreses que s'han acollit als expedients de regulació temporals. En la mateixa línia argumental dels darrers dies, Calviño ha defensat, davant d'aquells que demanen una aturada de la producció a excepció de l'activitat essencial, que l'executiu ha de garantir un equilibri entre la lluita contra l'epidèmia i el fet de garantir "una base" perquè es produeixi una recuperació "ràpida i eficaç" un cop se superi l'emergència. Les mesures preses, ha insistit per enèsim cop, són "de les més restrictives" dels països europeus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor