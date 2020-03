🔊Cada vespre, els trens d'#FGC que estan en servei fan sonar el xiulet



➕Ens sumem al clam popular que homenatja al personal sanitari, farmacèutic, de l'alimentació, neteja, transport públic... i també a aquells que es queden a casa per prevenir el contagi de #coronavirus@FGC pic.twitter.com/GUtcETmoEH — FGC Corporatiu (@FGCcorporatiu) March 24, 2020

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també homenatja els imprescindibles en la lluita contra el coronavirus. Els trens dels FGC també se sumen als aplaudiments de cada vespre a les 20.00 fent sonar els seus xiulets per acompanyar el clam popular.Es tracta d'un homenatge diari en agraïment al personal sanitari, farmacèutic, comercial, del transport públic… I també afegeixen, a aquells que es queden a casa per evitar el contagi. Des de, el nostre homenatge també és per a ells i elles. Gràcies ferroviaris!

