El confinament d'Igualada i la conca d'Òdena serà més restrictiu

El confinament d'Igualada i la conca d'Òdena s'allargarà durant quinze dies més i serà més restrictiu. Així ho han anunciat aquest dimecres a la tarda la consellera de Salut, Alba Vergés, i el titular d'Interior, Miquel Buch. El confinament, a nivell tècnic, serà de fase dos: això vol dir que tindrà un component perimetral -com fins ara- però també implica que la ciutadania no podrà sortir de casa si no és per fer activitats "essencials i imprescindible", segons han detallat Vergés i Buch en roda de premsa.El conseller d'Interior ha apuntat que la taxa de mortalitat per coronavirus a la conca d'Òdena és de 63,1 morts per cada 100.000 habitants, molt per sobre de les 6,9 víctimes per cada 100.000 persones que hi ha de mitjana a Catalunya. De fet, la dada és encara més preocupant que a la Llombardia, el focus italià de la pandèmia, on la mitjana és de 41,6 morts per cada 100.000 habitants. La resolució per la qual es decideix aquest confinament va dirigida al poder judicial i també cap al espanyol, que és l'autoritat competent per decretar-lo en virtut de l'estat d'alarma.El tancament d'aquesta zona del país és vigent des del dijous 12 de març, perquè s'hi va detectar un brot -a partir, en concret, d'un dinar massiu celebrat el 28 de febrer amb presència de personal de l'Hospital d'Igualada-, i encara no té data per acabar-se. En un principi, la previsió és que durés dues setmanes, tot i que les autoritats locals ja comptaven que es podria allargar . "Es tracta de protegir la població", ha apuntat Buch.Vergés, en una compareixença telemàtica al Parlament, ha insistit que cal el "confinament total" arreu de l'Estat, limitant al màxim l'activitat, per tal d'evitar més contagis. Ha indicat que aquesta setmana ja es nota la "tensió real" al sistema sanitari, i ha indicat que ja hi ha hospitals amb un 100% de les unitats de cures intensives (UCI) amb malalts de coronavirus . En aquest sentit, ha apuntat que entre el 15% i el 20% dels pacients que són a l'UCI tenen entre 20 i 50 anys, dada que per a la consellera ha de servir perquè es prengui consciència que aquest virus no només afecta la gent gran.La consellera de Salut ha apuntat que abans de divendres arribaran a Catalunya 50.000 unitats dels tests ràpids per saber qui està infectat amb la malaltia, i que n'arribaran dues tongades de 100.000. Una de les prioritats és que aquests tests es puguin aplicar als sanitaris que estan exposats al risc, i també al personal de les residències, una de les prioritats de l'executiu. Catalunya podria viure el pic de contagis a finals d'abril i això podria obligar a allargar les mesures restrictives de confinament fins al mes de juny. Aquest és un dels escenaris que valora el Govern. Així ho ha afirmat aquest dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, en la compareixença telemàtica davant els grups parlamentaris.Torra ha exposat que és el seu "deure" plantejar tot el que pot ocórrer i ha demanat extremar els esforços -amb el confinament total de la població- per evitar que els sacrificis de la població s'hagin d'allargar més del compte. "No hi ha cap més remei que el confinament total", ha insistit el president de la Generalitat, en la línia del discurs desplegat els darrers dies. "Per responsabilitat, cal contemplar tots els escenaris", ha reblat Torra, tot recordant que els resultats de les mesures preses no tenen rendiment fins dues setmanes després."És molt important que tinguem la mínima activitat imprescindible. Si no actuem amb contundència ara, els contagis, els pics, s'allargaran algunes setmanes", ha apuntat el president, que ha volgut enviar també un missatge optimista. "Ens en sortirem", ha afegit. Torra, que ha repassat les dades de víctimes mortals, contagis i altes, ha reclamat posar a disposició del personal sanitari tots els recursos necessaris per combatre l'epidèmia, des d'equips de protecció fins a respiradors per als pacients.Torra ha demanat a l'Estat actuar amb "transparència" en el repartiment del material sanitari per combatre el coronavirus. En la sessió informativa telemàtica davant dels grups parlamentaris, destinada a explicar les mesures adoptades per frenar l'expansió de l'epidèmia, Ha exposat, a banda, que Catalunya està actuant en aquesta crisi "amb els recursos propis".El president català ha recordat que, des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma, la Generalitat ha insistit en el confinament total. "El confinament, com més dràstic, millor. Hem de triar entre vida i economia per tenir vida i economia. La prioritat, ara, ha de ser la salut perquè després ens puguem recuperar econòmicament", ha exposat Torra, que ha recordat que l'informe enviat a l'Estat el 16 de març ja reclamava aturar tota l'activitat econòmica que no fos vinculada als serveis alimentaris, sanitaris i socials.En les peticions a l'Estat, el president de la Generalitat ha recalcat que és imprescindible "saber com s'estan distribuint el material". "La centralització de mascaretes, bates i guants no està funcionant. És urgent solucionar-ho", ha exposat.El vicepresident Pere Aragonès ha agafat el relleu de Quim Torra a l'hora d'informar els grups parlamentaris sobre les mesures del Govern contra el coronavirus i les seves conseqüències en els ciutadans i les empreses. El missatge d'Aragonès s'ha basat en demanar col·laboració a tots els grups per aprovar els pressupostos de la Generalitat previstos per al 2020 i, al mateix temps, acordar totes les modificacions necessàries al Parlament per fer front a les afectacions del covid-19. El vicepresident ha indicat que no es poden fer uns nous pressupostos perquè es "perdrien" fins a sis mesos."Tindrem setmanes i mesos de situació excepcional. No hi haurà una tornada immediata a la normalitat, serà gradual. Des d'aquest realisme, volem fer una crida a l'esperança", ha ressaltat Aragonès, que ja ha superat el coronavirus. Porta pràcticament dues setmanes aïllat a Pineda de Mar, on resideix, i assistint de forma telemàtica a les reunions que s'estan mantenint les últimes setmanes amb tots els sectors.En clau macroeconòmica, Aragonès ha apuntat que les guies de control del dèficit ja no poden servir per aturar els efectes de la pandèmia. Aragonès ha demanat al govern espanyol que les administracions puguin tenir més marge gràcies a la suspensió de la regla de despesa, i ha apuntat que l'Estat hauria de destinar 73.000 milions d'euros de la part corresponent de l'emissió del Banc Central Europeu (BCE) per emetre deute i augmentar la despesa en matèria sanitària durant els propers mesos.

