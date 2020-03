Moren 23 avis per coronavirus en una residència per a gent gran de Madrid

La residència per a gent gran Santíssima Verge i San Celedonio de Madrid ja acumula 23 morts per coronavirus, entre ells dues monges, segons publiquen diversos mitjans. El centre, ubicat al districte de Chamartín, té més d’una trentena de professionals en quarantena per la Covid-19 i s’han separat les persones sanes de les malaltes.La Unitat d’Emergències Militar (UME) va fer tasques de desinfecció al centre entre dissabte i diumenge però la direcció demana que prenguin el control de les instal·lacions per l’empitjorament de la situació. Alguns dels infectats han mort al centre i altres en hospitals durant d’aquest mes de març.La Fiscalia General de l'Estat ha obert una investigació sobre les morts d'ancians en algunes residències espanyoles que s'han fet públiques aquest passat dilluns. El Ministeri de Defensa ha corroborat que membres de l'exèrcit han trobat cadàvers i residents en situacions "extremes" i males condicions de salubritat en diversos centres. Davant d'aquesta situació "alarmant”, la Fiscalia ha acordat obrir diligències d'investigació “per determinar la gravetat dels fets i la possible rellevança penal”.Aquest dilluns ha transcendit que l'exèrcit ha localitzat cadàvers convivint amb avis en algunes de les residències de gent gran a les quals estan actuant. Així ho han confirmat fonts de Defensa i la pròpia ministra, Margarita Robles, en una entrevista a Telecinco on ha assegurat que els efectius de les forces armades han vist ancians “absolutament abandonats” i també “morts als seus llits”.Robles ha afirmat que seran “implacables” i “contundents” amb el tracte que es doni a la gent gran en aquests centres. En els últims dos dies, l’exèrcit ha intensificat la seva presència en aquests espais començant per la Comunitat de Madrid on van fer tasques de desinfecció i ahir es va decidir que podrien actuar en qualsevol residència on fos necessari.A més, a Madrid els efectius també es fan càrrec del trasllat de cadàvers a crematoris i cementiris.

