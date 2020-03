Suspensió de lloguers i congelació de preus: Iglesias incrementa la pressió a Sánchez

Estira-i-arronsa dins el govern espanyol per abordar la crisi el coronavirus des del terreny de l'habitatge. Mentre que Unides Podem defensa una suspensió dels lloguers, el PSOE estudia "diferents alternatives" i valora el "dany col·lateral" que podria suposar deixar de pagar les quotes en paraules de la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño. Fonts de Podem consultades perexposen la bateria de mesures que han posat sobre la taula de Sánchez, que inclou una congelació dels lloguers els sis mesos posteriors a l'aixecament de l'estat d'alarma.La suspensió que proposa el partit d'Iglesias, i també l'Ajuntament de Barcelona, no és una moratòria sinó que planteja que el que no es pagui ara no s'hagi d'abonar més. Qui es podria beneficiar d'aquesta mesura són els veïns que hagin perdut la feina o hagin vist reduïts els seus sous, així com els comerços que hagin hagut d'abaixar la persiana o l'activitat dels quals s'hagi vist molt reduïda.La proposta preveu que si el propietari dels pisos o establiments que es pot beneficiar de la suspensió és un gran propietari, aquest assumeixi les pèrdues. Les fonts consultades assenyalen, per exemple, CaixaBank o el fons d'inversió Merlin Properties. En canvi, sempre segons la proposta del partit lila, si el propietari és una persona física, l'Estat hauria de facilitar-li accés a ajudes públiques.Unides Podem també aposta per una pròrroga automàtica dels contractes de lloguers d'habitatge o de petit comerç que vencin mentre l'estat d'alarma estigui vigent, sempre que el llogater hi estigui d'acord i en cap cas apujant el preu. Precisament, una altra de les propostes és que es prohibeixi apujar el preu dels lloguers durant els sis mesos posteriors a l'aixecament de l'estat d'alarma.Pel que fa als desnonaments, ara suspesos, Iglesias planteja que no es puguin iniciar processos de desallotjament de persones vulnerables sense abans explorar la via de la mediació.Fins ara, les mesures del govern espanyol només han abordat una moratòria del pagament d'hipoteques, i amb lletra petita , tot i que el 67,5% dels desnonaments executats durant el 2019 a l'estat espanyol van estar relacionats amb el lloguer, segons dades del Consell General del Poder Judicial.La via defensada per Unides Podem té el suport d'ERC, JxCat i la CUP. Fonts dels republicans expliquen que el partit està en contacte amb la Moncloa, a qui ja ha fet arribar el seu posicionament a favor de suspendre el pagament dels lloguers.JxCat ha presentat aquest dimecres una proposta per demanar a l'executiu espanyol que "contempli" la suspensió en el cas dels llogaters vulnerables i els comerços afectats, mentre que la CUP també es mostra partidària de condonar el pagament de les quotes d'arrendament.El desacord en matèria d'habitatge dins el govern espanyol no és nova i PSOE i Unides Podem ja han discrepat en qüestions com la regulació del preu dels lloguers.El ministre d'Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va comprometre's el febrer a portar abans de l'estiu al Congrés dels Diputats una iniciativa per permetre el "control" dels preus del lloguer a l'estat espanyol a les zones que hagin experimentat augments "desorbitats".Va ser l'últim capítol d'un seguit de discrepàncies públiques sobre una mesura que formava part del pacte de govern entre el PSOE i Unides Podem. Tot i això, la vicepresidenta econòmica de l'executiu de Sánchez, Nadia Calviño, n'havia qüestionat la utilitat i l'havia apartat del full de ruta de la Moncloa, mostrant-se més partidària de fer augmentar l'oferta per abaratir els preus.L'estat d'alarma, i les conseqüències econòmiques que se'n deriven, doncs, han posat novament de manifest les discrepàncies entre els dos socis del govern espanyol en matèria d'habitatge.La pressió al govern espanyol anirà en augment els propers dies. Els principals col·lectius en defensa del dret a l'habitatge avisen que en cas que la suspensió no sigui aprovada de manera immediata, impulsaran noves mesures de pressió, segons asseguren les entitats que formen part del Pla de Xoc Social , una iniciativa impulsada per desenes de sindicats, col·lectius d'habitatge i sanitaris per reclamar mesures per pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus que afecten els treballadors.

