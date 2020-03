La xifra de nous contagis a Itàlia segueix la tendència a la baixa

Es consolida la tendència a la baixa en el ritme de nous contagis per coronavirus a Itàlia. Per tercer dia consecutiu, el nombre de nous positius al país ha donat unes xifres inferiors a les del dia anterior. Segons dades fetes públiques aquest dimecres per Protecció Civil, s'han registrat 3.491 nous casos en territori italià, per sota dels 3.612 de dimarts. Aquestes xifres confirmen una tendència a la baixa que es va iniciar diumenge, tot i un repunt dimarts -respecte a les xifres de dilluns-.Quant al nombre de morts, aquest segueix sent alt, però també mostra una tendència a estabilitzar-se. Aquest dimecres s'han comptabilitzat 683 noves defuncions per Covid-19, per sota de les 743 de 24 hores abans. També augmenta el ritme de les curacions: 1.036 han superat la malaltia aquest dimecres, mentre que el dia anterior en van ser 894.Amb aquestes xifres, el saldo de casos positius acumulats a Itàlia des que hi va arribar la pandèmia és de 74.386, amb un total de 7.503 morts i 9.362 persones guarides.

