Dani Rovira anuncia que té càncer

un tipus de càncer on les cèl·lules creixen sense control. Es tracta d'una malaltia on les cèl·lules que esdevenen malignes són cèl·lules situades a la sang, c o m també succeeix en les leucèmies .





Així mateix , quan les cèl·lules afectades per aquest descontrol són els limfòcits s'originen en l'anomenat sistema limfoide , és quan es diagnostica el càncer de limfoma . Aquest mateix es pot classificar en Limfomes de Hodgkin o en Limfomes de No Hodgkin.



L'Associació Espanyola Contra el Càncer assenyala que el Limfoma de Hodgkin és un dels tipus de càncer amb major percentatge de persones curades, amb més d'un 70% dels casos que superen la malaltia. El mateix Rovira ha afirmat que es troba en forma per combatre la malaltia, "no té por i està tanquil". A més, el còmic ha demanat a tothom "que es cuidin" en el moment que estem vivint del confinament pel coronavirus. "Tot això passarà, ànims a tothom", ha dit Dani Rovira a través del seu missatge.



L'actor i còmic Dani Rovira ha anunciat que té càncer a través de les seves xarxes socials. El guanyador d'un Goya per la seva interpretació a Ocho apellidos vascos ha volgut explicar ell mateix quina és la malaltia que pateix. Rovira té el Limfoma de Hodgkin,

