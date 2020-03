El govern espanyol defensa que el pla de xoc econòmic serveix per frenar acomiadaments estructurals

Obtenir l'aval del Congrés tant a la pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril com al pla de xoc per fer front a les conseqüències que la crisi sanitària en l'àmbit social i econòmic. Aquests són els dos objectius amb els quals el govern espanyol afronta la sessió extraordinària al Congrés d'aquest dimarts. En el primer tram de la sessió, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha defensat la bateria de mesures aprovades, que ha dit que han de servir per protegir les persones i evitar una "pèrdua estructural de llocs de treball". Tot plegat, en un context en què s'han disparat les empreses que s'han acollit als expedients de regulació temporals.En la mateixa línia argumental dels darrers dies, Calviño ha defensat, davant d'aquells que demanen una aturada de la producció a excepció de l'activitat essencial, que l'executiu ha de garantir un equilibri entre la lluita contra l'epidèmia i el fet de garantir "una base" perquè es produeixi una recuperació "ràpida i eficaç" un cop se superi l'emergència. Les mesures preses, ha insistit per enèsim cop, són "de les més restrictives" dels països europeus.Calviño ha subratllat que aquesta crisi és "excepcional i transitòria" i que cal batallar en tres fronts: reforçar els serveis sanitaris, donar suport a treballadors, pimes i autònoms i donar suport econòmic a les empreses malgrat l'"alentiment" de l'economia. Al mateix temps, però, ha demanat a les empreses que "tractin de mantenir" els llocs de treball i ha reclamat a les entitats financeres que també contribueixin a proporcionar liquiditat a les empreses. En aquest sentit, ha subratllat que sol·licitin els acomiadaments temporals facilitats "només" quan es compleixin amb els requisits legals.

