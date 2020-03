Com sé si soc contacte directe d'un infectat per coronavirus? Què faig si ho soc?

Tothom o gairebé tothom té clar quins són els símptomes que provoca el coronavirus . Ara bé, coneixem què ens fa ser un contacte directe o estret d'un infectat de Covid-19? I, en cas de ser-ho, sabem com hem d'actuar? El Departament de Salut, que té un ampli dispositiu desplegat al seu web amb informació detallada i actualitzada sobre la pandèmia , detalla cinc escenaris en què algú pot ser considerat contacte d'un afectat.Ho és tot aquell que visqui en el mateix habitatge que un positiu per coronavirus, així com també aquell que hi hagi mantingut una conversa d'uns pocs minuts cara a cara. També ho és aquell que hagi estat a menys de dos metres durant més de 15 minuts d'un infectat, o hagi estat en contacte amb les seves secrecions (mucositat, saliva, excrements, orina, sang, vòmits, etcètera...). Per últim, també es considera contacte directe o estret tot aquell a qui un infectat hagi tossit a prop.Ara bé, ser un contacte d'un positiu no vol dir, en cap cas, tenir coronavirus. Com hem d'actuar, doncs? El Departament de Salut considera que si no hi ha símptomes, no cal fer prova. Es recomana, això sí, fer 14 dies de quarantena com a mesura preventiva. Al llarg d'aquest període, és important extremar la higiene i prendre's la temperatura un parell de cops al dia per autocontrolar-se.Pot ser que, al principi, se sigui asimptomàtic. Si sorgeixen símptomes, cal anar-los controlant a través de l' aplicacatiu STOP COVID19 CAT i seguir les indicacions i consells que s'hi donen.

