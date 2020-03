Alerta europea: la mortalitat del coronavirus pot augmentar per falta de recursos sanitaris

El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha alertat que la mortalitat del coronavirus pot augmentar "si no es garanteixen" els recursos sanitaris necessaris, com personals o llits hospitalaris. En el seu darrer informe l'ECDC constata que algunes regions d'Itàlia, Espanya, França i Holanda tenen sistemes de salut saturats per l'alt nombre de pacients que requereixen cures intensives i alerta que la resta d'Europa té un risc alt de patir aquest col·lapse sanitari.Al conjunt de la Unió Europea, principal focus actualment de la pandèmia del Covid-19, un 30% dels contagiats han sigut hospitalitzats i un 4% estan greus.Europa ha superat aquest dimecres els 200.000 contagis per covid-19 i s'apropa als 12.000 morts, segons les últimes dades de l'ECDC.Itàlia té el 36% d'infectats i el 58% dels morts a Europa, mentre que Espanya representa gairebé el 20% de contagis i té el 23% de defuncions.

