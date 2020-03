El Corte Inglés presenta un ERTO per 22.000 treballadors a l'Estat i ofereix fins al 100% del sou

Viajes El Corte Inglés farà un ERTO per 1.900 persones i Sfera un altre per 2.000 treballadors. El personal afectat d'aquests dos negocis també podrà cobrar el 100% del sou gràcies a un complement que ofereix l'empresa. En el cas de l'agència de viatges l'expedient començarà a comptar a partir del 26 de març i es prolongarà fins al final de l'alerta sanitària. Pel que fa a les botigues Sfera, la mesura tindrà 14 de duració des de la data de publicació del reial decret i la seva ampliació es determinarà a mesura que duri l'estat d'alarma.

El Corte Inglés presenta al Ministeri de Treball un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) per 22.000 treballadors a tot l'Estat. En un comunicat, el grup de distribució ha assegurat que ofereix als treballadors complementar la prestació del 70% de la base reguladora que es percep com a aturat fins al 100% del sou que cobren a l'empresa.L'empresa argumenta la mesura per "causes de força major" i amb l'objectiu de mantenir l'ocupació. La mesura durarà 14 dies des de la publicació del decret d'estat d'alarma i s'allargarà depenent de la prolongació de la crisi provocada per la pandèmia de covid-19.

