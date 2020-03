Carmen Calvo dona positiu per coronavirus

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha donat positiu per coronavirus en el segon test que se li ha fet en aquests últims dies. La primera prova va donar negatiu, però no es va considerar concloent. Calvo està hospitalitzada en un centre de Madrid des de diumenge, quan hi va anar per una infecció respiratòria, i evoluciona favorablement.Segons l'executiu espanyol, es troba en una habitació aïllada i serà sotmesa a les noves proves que determinin els metges. Calvo està ingressada des de diumenge a la clínica Ruber de Madrid per una infecció respiratòria. Des d'aleshores el govern espanyol s'havia negat a facilitar informació sobre el seu estat de salut i de si havia donat positiu a la prova del coronavirus.

