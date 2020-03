Alerta per un perillós troià que suplanta diversos bancs: com es pot identificar?

🔊 No facis cas de rumors ni de notícies falses sobre el #coronavirus. Si tens dubtes, consulta les preguntes més freqüents ➡https://t.co/CDBd55rPw2 pic.twitter.com/TXOKJ6ynAX — Mossos (@mossos) March 18, 2020

Alerta des de les entitats bancàries per un troià -un virus informàtic- que suplanta les aplicacions mòbils del banc per accedir a les dades, comptes i diners dels usuaris. El malware en qüestió s'anomena Ginp i es fa passar per una eina web per revelar casos -evidentment de manera falsa- de coronavirus.Per accedir-hi es demanen 0,75 euros que finalment no es cobren i tampoc no es rep cap servei, però els delinqüents obtenen les dades de la targeta de crèdit dels usuaris. L'objectiu d'aquest troià han estat principalment ciutadans de l'Estat, tot i que segons la companyia de ciberseguretat Kaspersky els atacants es plantegen fer-ho a altres països, en el marc del confinament que la gran majoria de la població mundial està vivint per la crisi del coronavirus.La companyia de ciberseguretat alerta en un comunicat que aquest malware infecta dispositius d'Android i els redirigeix al web 'Buscador de Coronavirus'. Kaspersky ha recomanat als usuaris que es protegeixin i només facin ús amb aplicacions de les botigues oficials i no facin clic a enllaços sospitosos ni revelin informació sensible, com contrasenyes o targetes de crèdit.Tot i la crisi pel coronavirus i el confinament que pràcticament ha aturat Catalunya, l'Estat i gran part d'Europa, la delinqüència no s'atura. De fet, el Covid-19 és una excusa perfecta per als ciberdelinqüents, ja que utilitzen l'alarma que genera el virus per perpetrar diverses estafes.L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ja va advertir aquest dimecres d'un augment del cibercrim a causa de la situació d'excepcionalitat provocada pel coronavirus. A Catalunya ja s'han detectat dues campanyes que intenten explotar les preocupacions sobre el brot per aconseguir dades confidencials i privades, i els Mossos han intensificat una campanya de divulgació per preparar els usuaris.En un dels casos, es falsifica el domini de l'Organització Mundial de la Salut. Un correu electrònic ofereix una actualització sobre el coronavirus i conté un arxiu adjunt comprimit que acaba descarregant un programari maliciós que roba informació i descarrega altres programes.Una segona campanya envia correus també sobre el coronavirus i adjunta un arxiu en PDF que pot executar i descarregar un troià que crea una porta del darrere en els sistemes de Windows per robar informació confidencial de les víctimes.A part, també s'han detectat altres estafes com ara oferir subscripcions gratuïtes durant 5 anys a plataformes de música digital, suplantacions a institucions com UNICEF, i altres fraus fent-se passar per farmàcies i empreses relacionades amb el sector, oferint grans quantitats de mascaretes i material sanitari molt demandat per la crisi.En aquesta línia, la Guàrdia Civil ha creat un canal de comunicació ciutadana per rebre informació sobre fraus online d'aquest estil. Aprofitant el llançament del canal, també han elaborat una llista de consells per evitar les estafes per internet relacionades amb el coronavirus:- Fixar-se bé en el remitent dels correus- Evitar obrir els documents i arxius adjunts sobre el Covid-19 que vinguin als correus- Sospitar de la sol·licitud de dades de salut per internet- No descarregar i instal·lar aplicacions no oficials sobre el coronavirus- Posar-se en contacte amb el banc ràpidament en cas de sospitar haver patit una estafaEn el cas del teletreball, també és convenient seguir una sèrie de recomanacions bàsiques, ja que els estafadors també aprofiten aquesta situació excepcional per atacar. Així, s'aconsella:- Tenir correctament actualitzats el sistema operatiu i les aplicacions- Canviar periòdicament les claus i tenir-ne més d'una- Implementar un doble factor d'autenticació als treballadors- Disposar d'un antivirus i un firewall- Tancar les sessions cada cop que s'acabi de treballar

