Catalunya rebrà 50.000 test ràpids des de divendres al marge dels de Sanitat

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicat aquest dimecres que el Govern preveu rebre a partir de divendres 50.000 proves ràpides de coronavirus, que formen part d'una compra realitzada "independentment de les que puguin arribar" del Ministeri de Sanitat.En la seva intervenció després d'una compareixença telemàtica del president del Govern, Quim Torra , amb els líders de grups parlamentaris, Vergés ha destacat que la Generalitat té demanades per a les properes setmanes altres dues tandes d'aquestes proves ràpides, cadascuna d'elles, de 100.000 test.Ha detallat que els tests s'utilitzaran en tres fases. En primer lloc, una dirigida a personal sanitari. Posteriorment, una segona per a l'àmbit residencial, atenció primària i personal essencial no sanitari. Finalment, en una tercera fase els tests es destinaran a l'àmbit comunitari.La consellera ha insistit a demanar un confinament total, excepte de personal de serveis essencials, així com mesures econòmiques "imprescindibles perquè les persones puguin estar tranquil·les i puguin fer el seu confinament a casa", com demana el Govern a l'executiu espanyol.Vergés ha destacat també la importància que les unitats de cures intensives (UCI) funcionin com una xarxa única i sota una mateixa coordinació, i fa dies que es deriven pacients a llits de titularitat privada, ha destacat Vergés, que ha recordat que no és un virus només d'ancians i vulnerables: entre el 15% i el 20% dels ingressats en UCI tenen entre 20 i 50 anys.

