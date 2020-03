El Govern posa en alerta la ciutadania per al pitjor escenari

"Vindran setmanes molt dures. Això no durarà dos dies i ho hem d'explicar amb realisme". La frase és de la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'ha pronunciat durant la compareixença telemàtica de quatre membres del Govern, amb el president Quim Torra al capdavant, davant dels grups parlamentaris. De les paraules de Torra, Vergés, el vicepresident Pere Aragonès i el conseller d'Interior, Miquel Buch, se'n desprèn un sol missatge: encara ha d'arribar el pitjor, en termes sanitaris i econòmics, de la crisi derivada del coronavirus. Un avís a la ciutadania, que aquests dies veu com els contagis i les víctimes - 738 en tot l'Estat durant la jornada de dimarts - no paren de créixer.Més enllà de la pugna política, que no s'ha aturat des de l'arrencada de la crisi sanitària -el confinament total continua enfrontant l'Estat i la Generalitat, amb totes les derivades que això implica-, Torra ha volgut alertar que encara queden setmanes i mesos per arribar a una normalitat que ara sembla llunyana. Assegut a l'escriptori de la Casa dels Canonges, on està confinat des de la setmana passada després d'haver donat positiu per coronavirus, el president ha indicat que el pic de contagis podria no arribar fins a finals d'abril . Un escenari que comportaria el final de les mesures restrictives cap al juny, tres mesos després que hagin arrencat. Les conseqüències són imprevisibles."Les dades, les xifres, són preocupants. Matiso, són molt preocupants. El ritme de contagi és molt alt i les afectacions són greus", ha admès Torra. "Per això és tan important concentrar els esforços ara per escurçar i aplanar la corba de contagis. L'escenari del pic a finals d'abril és un dels que treballem, però no té per què ser aquest si actuem urgentment. El meu deure és traslladar a la ciutadania tot el que pot ocórrer", ha plantejat el president. Segueix insistint en un confinament total que, per cert, es mantindrà a Igualada i a la conca d'Òdena més enllà dels quinze dies previstos Torra, admirador de Winston Churchill -el juliol del 2018 va assistir a l'assemblea del PDECat amb una fotografia seva a la solapa-, ha revestit d'una certa èpica les seves paraules davant dels líders parlamentaris, tots ells tancats a casa. "Costarà molts esforços i viurem dies amb llàgrimes als ulls, però ens en sortirem, ha apuntat el president, que els ha demanat ajuda. Tots ells han evitat les crítiques més crues -i més habituals- contra el Govern, i hi ha hagut una coincidència particular: PSC, Ciutadans i PP han demanat a l'executiu que tingui en compte l'ajuda de l'exèrcit. Buch, de moment, no la reclamarà , tot i que efectius militars són a Catalunya des de fa dies.L'executiu ha evitat l'autocrítica -els casos s'han multiplicat per bé que en les setmanes anteriors a la crisi s'insistia oficialment que la situació estava "controlada"-, i ha posat cinc elements damunt la taula a la resta de grups: confinament total, renda universal ciutadana, suport a pimes i autònoms, suspensió del pagament d'impostos, lloguers i hipoteques i, per últim, reforç màxim del sistema sanitari. Vergés ha indicat que hi ha unitats de cures intensives (UCI) completament plenes amb pacients de coronavirus , i ha volgut ressaltar que un 20% d'ells tenen menys de 50 anys Atendre els hospitals és la prioritat de l'executiu, perquè ja hi ha detectat "tensió" i encara no s'ha arribat al pic. A finals d'aquesta setmana arribaran els 50.000 testos de detecció de la malaltia previstos, i n'hi ha 200.000 més -en dues tongades- demanats. També s'ha posat en marxa un grup de treball amb la indústria destinat a garantir el subministrament de material sanitari sense dependre de l'Estat -encarregat de la compra centralitzada en virtut de l'estat d'alarma, que s'allargarà com a mínim quinze dies més-, tot i que la preocupació va més enllà de l'àmbit estrictament mèdic.Bàsicament perquè a les xifres de contagis i víctimes a Catalunya - pràcticament 10.000 i més de 500, respectivament, amb dades d'ahir al vespre - s'hi sumarà una recessió econòmica que afectarà tota la zona euro. És per això que Aragonès ha demanat dues coses. La primera, que l'Estat emeti deute per valor de 73.000 milions d'euros, que són els que pertoquen a Espanya de l'operació que farà el Banc Central Europeu (BCE). La segona, que s'aprovin el més aviat possible els pressupostos per al 2020. El vicepresident, camí de superar el coronavirus, ha tancat la porta a refer-los i ha ofert pactar-ne les modificacions necessàries per afrontar l'escenari posterior a la crisi."No podem esperar sis mesos", ha assenyalat Aragonès. Els comptes estan en mans del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), on va acudir Ciutadans -avui amb un Carlos Carrizosa amb les revolucions més baixes que de costum- fa tan sols una setmana. L'executiu assumeix que la regla de despesa i de dèficit quedarà inservible, i que només des de les administracions -Europa, Estat i Generalitat, per aquest ordre- es podrà ajudar els ciutadans, els autònoms i les empreses a sortir del sot cavat pel coronavirus en l'economia del país. Ja hi ha més de 300.000 treballadors temporalment a l'atur , i els ERTO no paren de créixer. El Govern prepara la ciutadania per la pitjor escenari i alerta que la normalitat podria no arribar fins al mes de juny. Tota una primavera.

La intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra, al Parlament pel coronavirus. by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor